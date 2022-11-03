Российский самолет утром запустил крылатые ракеты вблизи Змеиного, они фактически перелетали через маршруты "зернового коридора" – Зеленский

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращение, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Например, в это утро российский самолет запустил крылатые ракеты недалеко от [острова] Змеиного, и они фактически перелетали через маршруты "зернового коридора", – отметил глава государства. – И каждый такой российский запуск – а они почти ежедневные – прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу".
По данным оперативного командования "Юг" ВСУ, 2 ноября на рассвете россияне с самолетов Су-30 выпустили по Одесской области три крылатые ракеты Х-59, все ракеты были сбиты силами ПВО над морем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
По словам Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.