Российский самолет утром запустил крылатые ракеты вблизи Змеиного, они фактически перелетали через маршруты "зернового коридора" – Зеленский

2 ноября на рассвете россияне с самолетов Су-30 выпустили по Одесской области три крылатые ракеты, их сбили силы ПВО ВСУ, отметили в ОК "Юг" Фото: wikipedia.org

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращение, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Например, в это утро российский самолет запустил крылатые ракеты недалеко от [острова] Змеиного, и они фактически перелетали через маршруты "зернового коридора", – отметил глава государства. – И каждый такой российский запуск – а они почти ежедневные – прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу".

По данным оперативного командования "Юг" ВСУ, 2 ноября на рассвете россияне с самолетов Су-30 выпустили по Одесской области три крылатые ракеты Х-59, все ракеты были сбиты силами ПВО над морем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)