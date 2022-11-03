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"Никаких новых обязательств". В МИД Украины опровергли заявление Путина о дополнительных "гарантиях" по "зерновому соглашению", якобы данных Украиной

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Украина придерживается всех взятых на себя обязательств по "зерновому соглашению", подчеркнули в МИД
Украина придерживается всех взятых на себя обязательств по "зерновому соглашению", подчеркнули в МИД
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Украина не использовала и не планировала использовать "зерновой коридор" в военных целях, выполняя гарантии безопасности, взятые государством ранее в рамках "зернового соглашения" с ООН и Турцией. Об этом сообщил 2 ноября в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия решила разблокировать "зерновое соглашение" после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании "зернового коридора" в военных целях.

"Украина не использовала и не планировала использовать "зерновой коридор" в военных целях. Украинская сторона четко соблюдает положения "зернового соглашения". Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в "зерновом соглашении", [Украинское] государство не принимало", – заявил спикер МИД Украины.

Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования "зернового коридора".

"Украина никогда не подвергала "зерновой маршрут" опасности", – подчеркнул Николенко.

В дипломатическом ведомстве подчеркивают, что Москва вернулась к "зерновому соглашению" благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к исполнению своих обязательств в рамках "зерновой инициативы" ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция плюс решительные действия – равно результат", – заявил Николенко.

МИД Украины выразил благодарность ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования "зернового коридора", играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября утверждал, что Россия получила от Украины (через Турцию) заверения в том, что "зерновой коридор" не будет использоваться в военных целях. Таких гарантий Россия потребовала от Украины для продолжения своего участия в "зерновом соглашении".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02T9XtMG3vCERDHAoFWW8Ck2kRvT6TQMrXV8fHb5Fa9NeL7odCPuNiyFjb1HJtjoVyl

Контекст:

29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.  

Президент Турции 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения".

Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке". В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии". "Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее, и умеет четко аргументировать твердую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", – подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

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