"Никаких новых обязательств". В МИД Украины опровергли заявление Путина о дополнительных "гарантиях" по "зерновому соглашению", якобы данных Украиной

Украина придерживается всех взятых на себя обязательств по "зерновому соглашению", подчеркнули в МИД Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Николенко прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия решила разблокировать "зерновое соглашение" после предоставления Украиной "гарантий" о неиспользовании "зернового коридора" в военных целях.

"Украина не использовала и не планировала использовать "зерновой коридор" в военных целях. Украинская сторона четко соблюдает положения "зернового соглашения". Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в "зерновом соглашении", [Украинское] государство не принимало", – заявил спикер МИД Украины.

Он напомнил, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования "зернового коридора".

"Украина никогда не подвергала "зерновой маршрут" опасности", – подчеркнул Николенко.

В дипломатическом ведомстве подчеркивают, что Москва вернулась к "зерновому соглашению" благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к исполнению своих обязательств в рамках "зерновой инициативы" ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция плюс решительные действия – равно результат", – заявил Николенко.

МИД Украины выразил благодарность ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования "зернового коридора", играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября утверждал, что Россия получила от Украины (через Турцию) заверения в том, что "зерновой коридор" не будет использоваться в военных целях. Таких гарантий Россия потребовала от Украины для продолжения своего участия в "зерновом соглашении".