ГУР призвало передавать ему информацию о поставках иранского оружия в РФ

"Просим сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставки иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки", – говорится в сообщении.

ГУР интересуют следующие данные:

Информацию ГУР просит слать в мессенджеры WhatsApp, Signal: +380937997057 или на e-mail: stopterrorism22@gmail.com.

"Напоминаем, что все лица, которые задействованы в поставке иранского оружия для использования в войне против Украины, нарушают международное право и становятся соучастниками преступлений, совершаемых на территории Украины", – добавили в управлении.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА, и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО. За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".