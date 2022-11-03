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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР призвало передавать ему информацию о поставках иранского оружия в РФ

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Украинская разведка собирает информацию о логистике доставки вооружений из Ирана в РФ
Украинская разведка собирает информацию о логистике доставки вооружений из Ирана в РФ
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило сбор информации о поставках иранского оружия в РФ. Объявление опубликовано 2 ноября в Facebook управления.

"Просим сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставки иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки", – говорится в сообщении.

ГУР интересуют следующие данные:

  • информация о лицах, ответственных за организацию поставок, – имена, занимаемые должности, места жительства и адреса офисов;
  • расположение логистических пунктов, складов (желательно с геолокацией);
  • расположение железнодорожных станций и портов, в которых происходит загрузка-разгрузка;
  • точные маршруты, по которым перемещаются военные грузы из Ирана в РФ;
  • бортовые номера и фотографии автомобильного и морского транспорта, перемещающего эти грузы.

Информацию ГУР просит слать в мессенджеры WhatsApp, Signal: +380937997057 или на e-mail: stopterrorism22@gmail.com. 

"Напоминаем, что все лица, которые задействованы в поставке иранского оружия для использования в войне против Украины, нарушают международное право и становятся соучастниками преступлений, совершаемых на территории Украины", – добавили в управлении. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0387dsVUHpoZkQkDFu45g1aS3JDQV5fAnwCJeo13jNtVXi3QDNAK5NJSBK8rUXucL2l

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6

Иран отрицает поставки дронов российской армии. Он потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжиВ МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА, и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие".

Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТОЗа участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

Теги: Иран, оружие, вооружение, разведка, беспилотники, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, дрон-камикадзе
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