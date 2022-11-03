Яковина: В России будет мало еды, но ракет, танков, скорее всего, будет много

По данным Зеленского, за восемь месяцев Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет Фото: ЕРА

"Сейчас почти весь российский бюджет идет на военные нужды. Поэтому ракет хватит на очень долго, к сожалению", – сказал он.

Обозреватель НВ отметил, что "с точки зрения обычной логики, можно предположить, что сейчас там в три смены работают все заводы, брошены на изготовление ракет все-все ресурсы".

"Поэтому, скорее всего, ракет этих будет много. Будет мало еды, будет мало – не знаю – чего-то гражданского в России, но ракет, танков и всего прочего будет, скорее всего, много", – считает Яковина.

По его мнению, в России это не всех устраивает.

"Мы знаем, что многие люди уезжают сейчас из России в больших количествах. И многие прячутся от призыва. Я бы не сказал, что всех устраивает. Ну да, есть такие, кого устраивает", – объяснил Яковина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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