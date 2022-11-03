Яковина: В России будет мало еды, но ракет, танков, скорее всего, будет много

"Сейчас почти весь российский бюджет идет на военные нужды. Поэтому ракет хватит на очень долго, к сожалению", – сказал он.
Обозреватель НВ отметил, что "с точки зрения обычной логики, можно предположить, что сейчас там в три смены работают все заводы, брошены на изготовление ракет все-все ресурсы".
"Поэтому, скорее всего, ракет этих будет много. Будет мало еды, будет мало – не знаю – чего-то гражданского в России, но ракет, танков и всего прочего будет, скорее всего, много", – считает Яковина.
По его мнению, в России это не всех устраивает.
"Мы знаем, что многие люди уезжают сейчас из России в больших количествах. И многие прячутся от призыва. Я бы не сказал, что всех устраивает. Ну да, есть такие, кого устраивает", – объяснил Яковина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине ежедневно.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
Cпикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.
У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", при том, что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял в октябре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов.