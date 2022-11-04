"Оккупанты продолжают умирать в Украине". В Генштабе ВСУ рассказали о потерях России в Херсонской и Запорожской областях

По данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, потери оккупантов в Украине достигли 74 840 военнослужащих Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной в Facebook Генштаба ВСУ 4 ноября.

"Оккупанты продолжают умирать в Украине... По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и два ранены, – сказано в сообщении. – Также 2 ноября текущего года в районе города Энергодар Запорожской области уничтожені зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести".

Также, по данным украинских военных, 3 ноября было нанесено огневое поражение по пункту управления россиян, расположенному в здании промышленной зоны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

"Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)