ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты продолжают умирать в Украине". В Генштабе ВСУ рассказали о потерях России в Херсонской и Запорожской областях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, потери оккупантов в Украине достигли 74 840 военнослужащих
По данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, потери оккупантов в Украине достигли 74 840 военнослужащих
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о потерях российских оккупантов в результате огневого поражения ВСУ по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной в Facebook Генштаба ВСУ 4 ноября.

"Оккупанты продолжают умирать в Украине... По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и два ранены, – сказано в сообщении. – Также 2 ноября текущего года в районе города Энергодар Запорожской области уничтожені зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения разной степени тяжести".

Также, по данным украинских военных, 3 ноября было нанесено огневое поражение по пункту управления россиян, расположенному в здании промышленной зоны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

"Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники разного типа, которые враг размещал в ангарах", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02e8EEyHSCGbuVAH7UDSZQLcfswgWW135UVs7s6V6PvJZt7jQ6RSwUfJi9JzWXDJEQl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

По данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, потери оккупантов в Украине достигли 74 840 военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Мелитополь, Запорожская область, раненые, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Энергодар, грузовик, потери армии России, погибшие российские военные, контрнаступление, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет Daily Mail. Видео
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (129876)
2
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (95428)
3
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (87072)
4
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (47877)
5
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (43510)
6
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (38043) G
7
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (33227)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (28755)
 
 
 
 