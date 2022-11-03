Под Мелитополем прогремели взрывы в районе железнодорожного моста – мэр

"Четыре громких взрыва и густая "бавовна" в селе Светлодолинское в районе железнодорожного моста, которым рашисты перевозят свою военную технику на запорожское направление", – написал Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.