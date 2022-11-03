Под Мелитополем прогремели взрывы в районе железнодорожного моста – мэр

Четыре громких взрыва прозвучали в селе Светлодолинское Скриншот: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

"Четыре громких взрыва и густая "бавовна" в селе Светлодолинское в районе железнодорожного моста, которым рашисты перевозят свою военную технику на запорожское направление", – написал Федоров.