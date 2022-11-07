ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле считают "вероятным" отступление из Херсона и подготовили для пропаганды методички, как объяснять это россиянам – "Медуза"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Источники "Медузы", близкие к Кремлю, говорят, что в районе Херсона ситуация "в целом" зависит не от России, а от действий ВСУ
Источники "Медузы", близкие к Кремлю, говорят, что в районе Херсона ситуация "в целом" зависит не от России, а от действий ВСУ
Фото: Оперативне угруповання військ Кривий Ріг / Grouping of troops Kryvyi Rih / Facebook

В Кремле подготовили для российской пропаганды методички, как объяснять россиянам вероятное отступление из захваченного Херсона. Об этом 7 ноября сообщила "Медуза", журналисты которой ознакомились с содержанием двух таких методичек.

Источники издания, близкие к Кремлю, рассказали, что власти РФ считают "нежелательным, но вероятным" вариантом развития событий на фронте отступление российской армии из Херсона. Они говорят, что на этом участке фронта ситуация "в целом" зависит не от РФ, а от действий Вооруженных сил Украины. 

"Если массированного наступления не будет, то и сдачи не будет. Если будет – она весьма и весьма вероятна", – заявил источник издания. 

Новые методички составили, чтобы "подготовить общественное мнение" к отступлению, пишет СМИ. 

По данным СМИ, в одной из методичек пропагандистам рекомендуют говорить, что херсонское направление "самое сложное для русской армии на текущем этапе" войны, а Украине якобы жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность сил обороны (их там называют "террористическими формированиями"), чтобы "просить новую помощь Запада".

Армия страны-агрессора в этом документе представлена как силы, которые "стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава". 

Также в этой методичке в качестве одной из причин отступления указано, что Украина "и НАТО бросили все силы" на херсонское направление и это грозит "огромным кровопролитием". 

"[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег. Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет", – рассуждают авторы методички. 

Однако Зеленский и украинская разведка сообщали, что именно российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС

Во второй методичке пропаганде предлагают вспоминать о битве под Полтавой в 1706 году, объясняя отступление РФ из Херсона. При этом им нужно ссылаться на слова члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова, который заявлял, что до победы в Полтавской битве Петр I "отходил к Полтаве" и отступление привело к "перелому в войне". 

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Кремль, пропаганда, Херсонская область, ГЭС, наступление, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" Hollywood Reporter
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" – Hollywood Reporter
"Ощущение, что иголки вонзаются в шею, а больнее всего в висок". 40-летняя Спирс пожаловалась на онемение рук
"Ощущение, что иголки вонзаются в шею, а больнее всего в висок". 40-летняя Спирс пожаловалась на онемение рук
"Так выглядит "Мисс осень 2022". Каменских показала лицо вблизи
"Так выглядит "Мисс осень – 2022". Каменских показала лицо вблизи
Клум вышла в свет в декольте до талии. Фото
Клум вышла в свет в декольте до талии. Фото
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея
"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора
"Более 30 тыс. людей хотели видеть именно меня". Злата Огневич высказалась о результатах голосования за судей нацотбора
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото
"Такие ноги слабость каждого мужчины!" Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась в мини-платье с поднятой ногой
"Такие ноги – слабость каждого мужчины!" Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась в мини-платье с поднятой ногой
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (125551)
2
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (121627)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (51153)
4
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (46181)
5
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (43782)
6
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (42872)
7
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (39124)
8
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (38592)
 
 
 
 