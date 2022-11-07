В Кремле считают "вероятным" отступление из Херсона и подготовили для пропаганды методички, как объяснять это россиянам – "Медуза"

Источники "Медузы", близкие к Кремлю, говорят, что в районе Херсона ситуация "в целом" зависит не от России, а от действий ВСУ Фото: Оперативне угруповання військ Кривий Ріг / Grouping of troops Kryvyi Rih / Facebook

Источники издания, близкие к Кремлю, рассказали, что власти РФ считают "нежелательным, но вероятным" вариантом развития событий на фронте отступление российской армии из Херсона. Они говорят, что на этом участке фронта ситуация "в целом" зависит не от РФ, а от действий Вооруженных сил Украины.

"Если массированного наступления не будет, то и сдачи не будет. Если будет – она весьма и весьма вероятна", – заявил источник издания.

Новые методички составили, чтобы "подготовить общественное мнение" к отступлению, пишет СМИ.

По данным СМИ, в одной из методичек пропагандистам рекомендуют говорить, что херсонское направление "самое сложное для русской армии на текущем этапе" войны, а Украине якобы жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность сил обороны (их там называют "террористическими формированиями"), чтобы "просить новую помощь Запада".

Армия страны-агрессора в этом документе представлена как силы, которые "стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава".

Также в этой методичке в качестве одной из причин отступления указано, что Украина "и НАТО бросили все силы" на херсонское направление и это грозит "огромным кровопролитием".

"[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег. Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет", – рассуждают авторы методички.

Однако Зеленский и украинская разведка сообщали, что именно российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС.

Во второй методичке пропаганде предлагают вспоминать о битве под Полтавой в 1706 году, объясняя отступление РФ из Херсона. При этом им нужно ссылаться на слова члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова, который заявлял, что до победы в Полтавской битве Петр I "отходил к Полтаве" и отступление привело к "перелому в войне".