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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты грабят дома в Херсонской области, массово вывозят технику и стеклопакеты – ГУР

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Оккупанты готовят провокационные обстрелы, заявляют в украинской разведке
Оккупанты готовят провокационные обстрелы, заявляют в украинской разведке
Фото: EPA

Оккупанты в Херсонской области готовят провокационные обстрелы населенных пунктов и вывозят награбленное в домах местных жителей имущество. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины 7 ноября.

Россияне рассылают смс-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Поэтому людей призывают эвакуироваться на левый берег Днепра. Также жителей предупреждают о введении комендантского часа.

В ГУР отмечают, что в ближайшие дни есть высокая вероятность провокационных обстрелов жилых районов, чтобы обвинить Украину. Также россияне могут продлить комендантский час, чтобы скрыто завести силы на правый берег.

В течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники со стороны поселка городского типа Казацкое в направлении села Цукуры – с правого на левый берег Днепра. Большинство машин – это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Отмечается, что оккупанты массово вывозят бытовую технику и пластиковые стеклопакеты для окон.

Происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья. В частности, в Бериславском районе оккупанты методически грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети.

В поселке Любимовка оккупанты изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов.

В селах Ольговка и Токаровка россияне взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан. В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться".

Теги: Херсонская область, агрессия, ВСУ, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
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