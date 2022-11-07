Оккупанты грабят дома в Херсонской области, массово вывозят технику и стеклопакеты – ГУР

Россияне рассылают смс-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Поэтому людей призывают эвакуироваться на левый берег Днепра. Также жителей предупреждают о введении комендантского часа.

В ГУР отмечают, что в ближайшие дни есть высокая вероятность провокационных обстрелов жилых районов, чтобы обвинить Украину. Также россияне могут продлить комендантский час, чтобы скрыто завести силы на правый берег.

В течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны военной техники со стороны поселка городского типа Казацкое в направлении села Цукуры – с правого на левый берег Днепра. Большинство машин – это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Отмечается, что оккупанты массово вывозят бытовую технику и пластиковые стеклопакеты для окон.

Происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья. В частности, в Бериславском районе оккупанты методически грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети.

В поселке Любимовка оккупанты изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики. Полностью разграблены местные СТО и автопарки. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов.

В селах Ольговка и Токаровка россияне взорвали вышки мобильной связи украинских операторов.