ГУР установило личность оккупанта, который в перехваченном разговоре сообщил родным об отступлении из Херсонской области

"Говорят, у вас там вперед пошли, да? Разъ...бывают укров каждый раз?" – спрашивает отец.
"Назад!" – отвечает оккупант.
Он предполагает, что скоро отправится в Россию, так как его танк нуждается в ремонте.
"В Крым ориентировочно, а там посмотрим. Вот сегодня должны уехать. А так эти четыре дня не прекращали бомбить", – рассказал он.
"А чего мне сказали, что в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там..." – говорит отец. Оккупант на это отвечает, что в новостях обманули и слушать их не надо.
Разговор произошел утром 21 октября. Установлена личность оккупанта – это Федоринов Роман Тванович 2001 года рождения, вероятно, уроженец поселка городского типа Шушинское Красноярского края РФ. Офицер, временно исполняет обязанности командира танка. С марта 2022 года прикомандирован к ОМОН (отряд мобильный особого назначения). По имеющейся информации, проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в городе Буденновск Ставропольского края. Был призван на срочную службу в октябре 2019 года.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".