ГУР установило личность оккупанта, который в перехваченном разговоре сообщил родным об отступлении из Херсонской области

"Говорят, у вас там вперед пошли, да? Разъ...бывают укров каждый раз?" – спрашивает отец.

"Назад!" – отвечает оккупант.

Он предполагает, что скоро отправится в Россию, так как его танк нуждается в ремонте.

"В Крым ориентировочно, а там посмотрим. Вот сегодня должны уехать. А так эти четыре дня не прекращали бомбить", – рассказал он.

"А чего мне сказали, что в Херсоне наши вперед пошли? Разгромили там..." – говорит отец. Оккупант на это отвечает, что в новостях обманули и слушать их не надо.

Разговор произошел утром 21 октября. Установлена личность оккупанта – это Федоринов Роман Тванович 2001 года рождения, вероятно, уроженец поселка городского типа Шушинское Красноярского края РФ. Офицер, временно исполняет обязанности командира танка. С марта 2022 года прикомандирован к ОМОН (отряд мобильный особого назначения). По имеющейся информации, проходит военную службу в танковом батальоне 205-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в городе Буденновск Ставропольского края. Был призван на срочную службу в октябре 2019 года.