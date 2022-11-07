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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области Воздушные силы ВСУ сбили российский СУ-25

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 277 российских самолетов
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 277 российских самолетов
Фото: ЕРА

7 ноября около 9:30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили в небе над Херсонской областью российский штурмовик Су-25. об этом ВС ВСУ сообщило в Telegram.

Успешное попадание – на счету подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".  

"7 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25. Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Сегодня же минобороны Великобритании обнародовало данные разведки о том, что в ближайшие несколько месяцев Россия не сможет вернуть себе превосходства в воздухе на войне с Украиной. По данным британцев, потери самолетов в РФ, вероятно, значительно превышают их возможности по производству новых. 

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 277 российских самолетов и 260 вертолетов оккупантов.

Теги: Херсонская область, Су-25, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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