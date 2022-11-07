В Херсонской области Воздушные силы ВСУ сбили российский СУ-25

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 277 российских самолетов Фото: ЕРА

Успешное попадание – на счету подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

"7 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25. Слава Украине!", – говорится в сообщении.

Сегодня же минобороны Великобритании обнародовало данные разведки о том, что в ближайшие несколько месяцев Россия не сможет вернуть себе превосходства в воздухе на войне с Украиной. По данным британцев, потери самолетов в РФ, вероятно, значительно превышают их возможности по производству новых.