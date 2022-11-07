Россия не вернет себе преимущество в воздухе в ближайшие месяцы из-за нехватки самолетов и пилотов – разведка Британии

В ведомстве напомнили, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла в Украине более чем в два раза больше самолетов, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 потерянных самолетов в Украине по сравнению со 119 в Афганистане.

"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев", – говорится в обзоре.

По данным британской разведки, потери самолетов в России, вероятно, значительно превышают их возможности по производству новых. К тому же время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает возможности России по восстановлению боевой авиации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 7, 2022