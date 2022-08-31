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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Я верю, что нам передадут западные боевые самолеты. Но не раньше 2023 года

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В США уже есть программа обучения пилотов ВСУ полетам на F-16, отметил Жданов
В США уже есть программа обучения пилотов ВСУ полетам на F-16, отметил Жданов
Фото: wikipedia.org

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов спрогнозировал, что Вооруженные силы Украины получат американские истребители четвертого поколения F-16.

"Да, я в это верю. Но это будет не раньше 2023 года. Раньше даже можно не рассчитывать", – сказал военный эксперт.

Он объяснил, что в военный бюджет Соединенных Штатов 2023 года заложены $100 млн "по F-16".

"А у них финансовый год начинается с 1 октября. То есть с 1 октября пойдет финансирование программы обучения пилотов на западных образцах авиационной техники для Вооруженных сил Украины. Это, кстати, как раз, я так понимаю, под это командование, которое они создают сейчас в рамках Пентагона. И смотрите: минимум где-то шесть – девять месяцев, чтобы пилот освоил эту машину и было не так, что ускоренные курсы "взлет – посадка". Нет. С учетом пилотирования это где-то шесть – девять месяцев непрерывной, интенсивной подготовки. Так что с 1 октября отмечаю: это где-то лето 2023 года", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что F-16 – хороший самолет и "самый распространенный в мире".

"Выпущено несколько десятков тысяч этих машин. Он немножко капризен. Он требует идеального покрытия взлетно-посадочной полосы. И он после каждого полета должен проходить техническое освидетельствование на предмет отсутствия повреждений. А в плане авионики, в плане систем управления огнем, в плане огневых возможностей [самолет хорош]", – считает Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гордон спросил, будет ли наличие у ВСУ F-16 означать господство в воздухе.

"Да. F-16, даже F-15. Они, кстати, менее капризные, чем F-16, но не намного уступают. И даже наоборот по некоторым параметрам. Или F-18. Любая западная модель – на сегодняшний день технологически это будет превосходство. И если пилоты будут хорошо обучены, то в огневом отношении это будет превосходство в небе", – ответил эксперт.

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Запад помогает Украине обороняться от РФ, но не вступает в войну, поэтому была договоренность не поставлять Киеву определенный вид вооружений – например, штурмовые самолеты или танки – и Зеленский "в курсе этого".

Члены Палаты представителей США Адам Кинзингер и Крисси Хулахан в конце июня внесли законопроект о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО – F-15, F-16 и других воздушных судах. Кинзингер и Хулахан, которые служили в ВВС США, отметили, что, если США решат передать самолеты Украине, нужно, чтобы украинские пилоты были готовы немедленно их использовать.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что украинские летчики готовы освоить американские истребители, если Запад их предоставит. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал передать Украине как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные, например, бывшие в употреблении F-15 и F-16. "Пилоты есть, самолетов на всех не хватает", – сказал он.

22 июля возможность отправки истребителей Украине подтвердил журналистам координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Однако он отметил, что речь идет не о поставках в ближайшей перспективе, а о проведенном администрацией президента США Джо Байдена "предварительном изучении возможности".

24 августа заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что даже при немедленном принятии решения, авиация такого класса попала бы в Украину только через несколько лет, поэтому Пентагон считает приоритетом помощь в обеспечении работы уже имеющихся у ВСУ самолетов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, война, бюджет, самолет, военные, авиация, Вооруженные силы Украины, вооружение, вторжение, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Олег Жданов, финансирование, летчик, F-16
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