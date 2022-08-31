Жданов: Я верю, что нам передадут западные боевые самолеты. Но не раньше 2023 года

"Да, я в это верю. Но это будет не раньше 2023 года. Раньше даже можно не рассчитывать", – сказал военный эксперт.

Он объяснил, что в военный бюджет Соединенных Штатов 2023 года заложены $100 млн "по F-16".

"А у них финансовый год начинается с 1 октября. То есть с 1 октября пойдет финансирование программы обучения пилотов на западных образцах авиационной техники для Вооруженных сил Украины. Это, кстати, как раз, я так понимаю, под это командование, которое они создают сейчас в рамках Пентагона. И смотрите: минимум где-то шесть – девять месяцев, чтобы пилот освоил эту машину и было не так, что ускоренные курсы "взлет – посадка". Нет. С учетом пилотирования это где-то шесть – девять месяцев непрерывной, интенсивной подготовки. Так что с 1 октября отмечаю: это где-то лето 2023 года", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что F-16 – хороший самолет и "самый распространенный в мире".

"Выпущено несколько десятков тысяч этих машин. Он немножко капризен. Он требует идеального покрытия взлетно-посадочной полосы. И он после каждого полета должен проходить техническое освидетельствование на предмет отсутствия повреждений. А в плане авионики, в плане систем управления огнем, в плане огневых возможностей [самолет хорош]", – считает Жданов.

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Гордон спросил, будет ли наличие у ВСУ F-16 означать господство в воздухе.

"Да. F-16, даже F-15. Они, кстати, менее капризные, чем F-16, но не намного уступают. И даже наоборот по некоторым параметрам. Или F-18. Любая западная модель – на сегодняшний день технологически это будет превосходство. И если пилоты будут хорошо обучены, то в огневом отношении это будет превосходство в небе", – ответил эксперт.

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube