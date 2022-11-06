Россия потеряла управляемость войной, ведет ее хаотично и истерически – Подоляк

"Россия в принципе абсолютно точно воюет ситуативно и хаотически, то есть они потеряли управляемость этой войной. Понятно, что они заходили со стратегией блицкрига, понятно, что этот блицкриг провалился, понятно, что они сегодня не управляют процессом, поэтому истерически ищут какие-то возможности задержаться", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Россия демонстрирует максимальный переход на "военные рельсы" и "уже не обращает внимания на собственную репутацию", пытается "бросить в горнило войны" еще какие-то ресурсы, взятые на внутренне рынке".

"Второе. Они, абсолютно не скрываясь, ведут абсолютно четкий геноцидный тип войны, обстреливая нашу энергоструктуру и, соответственно, таким образом пытаются нанести максимальный ущерб именно гражданской составляющей в этой войне – грубо говоря, заставить наших людей покидать свои дома, максимально неуютно себя чувствовать в зимнее время и так далее", – объяснил он.

Подоляк также подчеркнул, что Россия использует пропагандистские нарративы: о "нуклеарном оружии", о "грязной бомбе", о ситуации на Запорожской АЭС и якобы ударах ВСУ по Каховскому водохранилищу.

"Все это говорит о том, что они пытаются нащупать возможность притормозить наступление украинских Вооруженных сил, которое продолжается независимо от климатических факторов, и, таким образом, создать давление, с одной стороны, на общественное мнение в других странах ([...] о дипломатическом урегулировании, необходимости сесть за стол переговоров) и вымотать общественное мнение в самой Украине, чтобы было больше заявлений о том, что у нас будут тотальные "блэкауты", тотальная ликвидация отопления, энергоснабжения и так далее. Вот тактика РФ", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)