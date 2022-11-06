ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия потеряла управляемость войной, ведет ее хаотично и истерически – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк назвал три составляющие тактики России в войне против Украины
Подоляк назвал три составляющие тактики России в войне против Украины
Фото: ЕРА

В войне против Украины Россия воюет ситуативно, ведет "геноцидный" ее тип и использует пропаганду. Об этом 6 ноября заявил в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, ролик опубликовал в Telegrаm телеканал "FreeДом".

"Россия в принципе абсолютно точно воюет ситуативно и хаотически, то есть они потеряли управляемость этой войной. Понятно, что они заходили со стратегией блицкрига, понятно, что этот блицкриг провалился, понятно, что они сегодня не управляют процессом, поэтому истерически ищут какие-то возможности задержаться", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Россия демонстрирует максимальный переход на "военные рельсы" и "уже не обращает внимания на собственную репутацию", пытается "бросить в горнило войны" еще какие-то ресурсы, взятые на внутренне рынке".

"Второе. Они, абсолютно не скрываясь, ведут абсолютно четкий геноцидный тип войны, обстреливая нашу энергоструктуру и, соответственно, таким образом пытаются нанести максимальный ущерб именно гражданской составляющей в этой войне – грубо говоря, заставить наших людей покидать свои дома, максимально неуютно себя чувствовать в зимнее время и так далее", – объяснил он.

Подоляк также подчеркнул, что Россия использует пропагандистские нарративы: о "нуклеарном оружии", о "грязной бомбе", о ситуации на Запорожской АЭС и якобы ударах ВСУ по Каховскому водохранилищу.

"Все это говорит о том, что они пытаются нащупать возможность притормозить наступление украинских Вооруженных сил, которое продолжается независимо от климатических факторов, и, таким образом, создать давление, с одной стороны, на общественное мнение в других странах ([...] о дипломатическом урегулировании, необходимости сесть за стол переговоров) и вымотать общественное мнение в самой Украине, чтобы было больше заявлений о том, что у нас будут тотальные "блэкауты", тотальная ликвидация отопления, энергоснабжения и так далее. Вот тактика РФ", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ на 6 ноября, в Украине уже погибло около 75 930 оккупантов.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

В стране ввели ограничения потребления электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, война, отопление, переговоры, геноцид, электроэнергия, АЭС, вторжение, советник, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ущерб, дипломаты, ограничения, инфраструктура, Михаил Подоляк, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Освобожденный из плена защитник Мариуполя с позывным Хорус женился. Фото
Освобожденный из плена защитник Мариуполя с позывным Хорус женился. Фото
  "Показала пышное декольте в платье, усыпанном стразами". 56-летняя Хайек вышла в свет в облегающем наряде на тонких бретельках. Фото, видео
  "Показала пышное декольте в платье, усыпанном стразами". 56-летняя Хайек вышла в свет в облегающем наряде на тонких бретельках. Фото, видео
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
  "Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
Парамедик Пташка рассказала о своем любимом мужчине, который погиб, спасая жизнь побратима
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
37-летняя Тина Кароль показала портретные селфи без фильтров
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
Арестович: Те, кто хотел на оргию на Щекавице, например я, не переживайте – сделаем. Не обязательно по поводу ядерного оружия
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Ты для меня особенная девочка". 41-летняя Тоня Матвиенко показала, как выглядела 24 года назад, когда впервые стала матерью
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (111802)
2
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (88481)
3
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (67515)
4
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (41430)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (37882)
6
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой (37743)
7
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (33462)
8
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного (23643)
 
 
 
 