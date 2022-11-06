Россия потеряла управляемость войной, ведет ее хаотично и истерически – Подоляк

"Россия в принципе абсолютно точно воюет ситуативно и хаотически, то есть они потеряли управляемость этой войной. Понятно, что они заходили со стратегией блицкрига, понятно, что этот блицкриг провалился, понятно, что они сегодня не управляют процессом, поэтому истерически ищут какие-то возможности задержаться", – сказал Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что Россия демонстрирует максимальный переход на "военные рельсы" и "уже не обращает внимания на собственную репутацию", пытается "бросить в горнило войны" еще какие-то ресурсы, взятые на внутренне рынке".
"Второе. Они, абсолютно не скрываясь, ведут абсолютно четкий геноцидный тип войны, обстреливая нашу энергоструктуру и, соответственно, таким образом пытаются нанести максимальный ущерб именно гражданской составляющей в этой войне – грубо говоря, заставить наших людей покидать свои дома, максимально неуютно себя чувствовать в зимнее время и так далее", – объяснил он.
Подоляк также подчеркнул, что Россия использует пропагандистские нарративы: о "нуклеарном оружии", о "грязной бомбе", о ситуации на Запорожской АЭС и якобы ударах ВСУ по Каховскому водохранилищу.
"Все это говорит о том, что они пытаются нащупать возможность притормозить наступление украинских Вооруженных сил, которое продолжается независимо от климатических факторов, и, таким образом, создать давление, с одной стороны, на общественное мнение в других странах ([...] о дипломатическом урегулировании, необходимости сесть за стол переговоров) и вымотать общественное мнение в самой Украине, чтобы было больше заявлений о том, что у нас будут тотальные "блэкауты", тотальная ликвидация отопления, энергоснабжения и так далее. Вот тактика РФ", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 6 ноября, в Украине уже погибло около 75 930 оккупантов.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.