Россия не смогла уничтожить ни одной РСЗО HIMARS в Украине – Пентагон

Об этом 4 ноября написало Politico.
России не удалось уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS, сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, попросивший не называть его имени, подчеркнуло издание.
По словам представителя Пентагона, Украина по-прежнему нуждается в большем количестве артиллерии, так как темпы расходов боеприпасов в войне высокие – ежедневно ВСУ выпускают 4–7 тыс. артиллерийских снарядов, а Россия – 20 тыс.
Чиновник отметил, что битва за Херсон может завершится в "ближайшие две-три недели". Но весной боевые действия в Украине станут только жестче, прогнозирует представитель Пентагона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентаноге заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS (до 300 км). В Пентагоне заявили в конце октября, что ВСУ способны поразить нужные им цели с помощью снарядов GMLRS (до 80 км) для РСЗО HIMARS.