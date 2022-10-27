Остин о возможности предоставления Украине снарядов ATACMS для HIMARS: Украинцы способны достичь практически любой цели ракетами GMLRS

"Украинцы способны достичь практически любой цели, которой хотят достичь, используя ракеты GMLRS. Они имеют необходимое для успеха и хорошо используют это", – сказал министр.

Он также добавил, что больше всего Украина сейчас нуждается в системах противовоздушной обороны. Остин подчеркнул, что США с партнерами работают над этим.

США предоставили Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.