Остин о возможности предоставления Украине снарядов ATACMS для HIMARS: Украинцы способны достичь практически любой цели ракетами GMLRS

"Украинцы способны достичь практически любой цели, которой хотят достичь, используя ракеты GMLRS. Они имеют необходимое для успеха и хорошо используют это", – сказал министр.
Он также добавил, что больше всего Украина сейчас нуждается в системах противовоздушной обороны. Остин подчеркнул, что США с партнерами работают над этим.
США предоставили Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигло 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
12 августа в Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине ATACMS.
16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.