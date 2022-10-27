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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остин о возможности предоставления Украине снарядов ATACMS для HIMARS: Украинцы способны достичь практически любой цели ракетами GMLRS

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Украина получила HIMARS летом 2022 года
Украина получила HIMARS летом 2022 года
Фото: EPA

Украинские военные способны поразить нужные им цели с помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге 27 октября, отвечая на вопрос о предоставлении Украине снарядов ATACMS для HIMARS, пишет "Голос Америки".

"Украинцы способны достичь практически любой цели, которой хотят достичь, используя ракеты GMLRS. Они имеют необходимое для успеха и хорошо используют это", – сказал министр.

Он также добавил, что больше всего Украина сейчас нуждается в системах противовоздушной обороны. Остин подчеркнул, что США с партнерами работают над этим.

США предоставили Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Дальность ракет ATACMS – до 300 км.

Контекст:

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигло 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

12 августа в Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине ATACMS.

16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, война России против Украины, Ллойд Остин, HIMARS
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