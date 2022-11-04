Ермак о деоккупации Херсона: Если это будет происходить – мы это увидим

Ермак после встречи с Салливаном заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США Фото: president.gov.ua

Об этом руководитель ОПУ сказал 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook Офиса президента.

"Эта война научила нас верить только в то, что происходит. Поэтому давайте посмотрим, если это действительно будет происходить, – мы все это увидим, – отметил Ермак. – Пока что это все только разговоры, заявления российской стороны, информация, которую мы видим в Telegram-каналах, в других соцсетях. Но мы сегодня действительно верим в реальные события. Поэтому давайте смотреть, что будет происходить в дальнейшем".

В то же время Салливан отметил, что США "должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она продолжала такие операции".

"Мы обсуждали то, как мы можем помочь с поддержкой", – подчеркнул советник Байдена.

Ермак после встречи с Салливаном заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США. Салливан подтвердил, что США будут помогать Украине в ее борьбе "столько, сколько будет нужно" – "не будет колебаний".

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