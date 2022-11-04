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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак о деоккупации Херсона: Если это будет происходить – мы это увидим

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Ермак после встречи с Салливаном заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США
Ермак после встречи с Салливаном заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, комментируя вопрос освобождения Херсона от российских оккупантов, призвал верить в "реальные события".

Об этом руководитель ОПУ сказал 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook Офиса президента.

"Эта война научила нас верить только в то, что происходит. Поэтому давайте посмотрим, если это действительно будет происходить, – мы все это увидим, – отметил Ермак. – Пока что это все только разговоры, заявления российской стороны, информация, которую мы видим в Telegram-каналах, в других соцсетях. Но мы сегодня действительно верим в реальные события. Поэтому давайте смотреть, что будет происходить в дальнейшем".

В то же время Салливан отметил, что США "должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она продолжала такие операции".

"Мы обсуждали то, как мы можем помочь с поддержкой", – подчеркнул советник Байдена.

Ермак после встречи с Салливаном заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США. Салливан подтвердил, что США будут помогать Украине в ее борьбе "столько, сколько будет нужно" – "не будет колебаний".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/495661709161541/

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

По мнению Буданова, операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Россия, США, Украина, Херсон, советник, война России против Украины, Андрей Ермак, брифинг, Джейк Салливан, российские оккупанты, деоккупация
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