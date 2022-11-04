Резников объяснил, что происходит на херсонском направлении

"Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному акту "доброй воли" по левому берегу Днепра в районе Херсона и Херсонской области, но для этого им понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших ВСУ", – заявил Резников, добавив, что ситуация будет похожей на ту, которая ранее была в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный.
Резников считает, что информация об отступлении оккупантов из Херсона имеет психологическую составляющую.
"Первое – это элементы ИПСО [информационной психологической операции], мы серьезно относимся к любым официальным сообщениям со стороны нашего врага. Мы доверяем только данным нашей разведки. Их [россиян] привычка к актам "доброй воли" нам с вами давно известна", – добавил министр.
В то же время Резников отметил, что вести контрнаступление украинским военным сейчас мешает, в частности, погода.
"Когда дождливый режим включают небеса, мы от этого тоже зависимы. И в аграрном регионе Херсонская область имеет много систем, каналов, которые враги используют как траншеи. Это немного замедляет продвижение наших войск. Но я верю, что мы завершим войну путем полной деоккупации всех украинских земель", – подчеркнул Резников.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.