Резников объяснил, что происходит на херсонском направлении

ВСУ не могут пока вести контрнаступление на херсонском направлении из-за погодных условий, заявил Резников Фото: EPA

"Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному акту "доброй воли" по левому берегу Днепра в районе Херсона и Херсонской области, но для этого им понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших ВСУ", – заявил Резников, добавив, что ситуация будет похожей на ту, которая ранее была в Киевской, Черниговской, Сумской областях и на острове Змеиный.

Резников считает, что информация об отступлении оккупантов из Херсона имеет психологическую составляющую.

"Первое – это элементы ИПСО [информационной психологической операции], мы серьезно относимся к любым официальным сообщениям со стороны нашего врага. Мы доверяем только данным нашей разведки. Их [россиян] привычка к актам "доброй воли" нам с вами давно известна", – добавил министр.

В то же время Резников отметил, что вести контрнаступление украинским военным сейчас мешает, в частности, погода.

"Когда дождливый режим включают небеса, мы от этого тоже зависимы. И в аграрном регионе Херсонская область имеет много систем, каналов, которые враги используют как траншеи. Это немного замедляет продвижение наших войск. Но я верю, что мы завершим войну путем полной деоккупации всех украинских земель", – подчеркнул Резников.