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Ермак после встречи с советником Байдена заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США. Салливан подтвердил: Не будет колебаний

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Салливан (справа) назвал переговоры с Ермаком (слева) и Зеленским "глубинными"
Салливан (справа) назвал переговоры с Ермаком (слева) и Зеленским "глубинными"
Фото: president.gov.ua

Украина "в очередной раз получила подтверждение неуклонной поддержки" Соединенными Штатами до ее победы в войне, которую 24 февраля начала Россия.

Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook ОПУ.

"Наши друзья и партнеры с нами… Они работают также над консолидацией наших других партнеров, что важно перед заседанием G20 (лидеров стран "Большой двадцатки")", – сказал руководитель ОПУ.

По словам Ермака, в ходе встречи обсуждалось "скорейшее предоставление Украине средств ПВО".

"Также мы касались и вопросов обмена наших пленных и активности нашего омбудсмена по привлечению международных организаций... Мы касались проблематики продолжения работы "зерновой инициативы". Вчера президент Украины выступил с инициативой по гуманитарной помощи… для беднейших стран мира, которые оказались в этой ситуации из-за захватнической войны, которую начала Россия", – отметил глава ОПУ.

Салливан назвал переговоры с Ермаком и президентом Владимиром Зеленским "глубинными".

"Я сегодня сказал и президенту и скажу всем вам, что США будут помогать Украине столько, сколько будет нужно в этой борьбе. Не будет колебаний", – заверил он.

Салливан рассказал, что в новый пакет помощи США войдут и "средства ПВО, поскольку… российские войска используют ракеты и иранские дроны для того, чтобы поражать объекты гражданской инфраструктуры".

"Мы будем и в дальнейшем предоставлять эту помощь... США будут помогать Украине и украинцам в этой борьбе... Не только словами, но и действиями, – подчеркнул советник Байдена. – Мы гордимся, что работаем с другими странами мира, чтобы противодействовать России, которая пытается создать проблемы через продовольственный, энергетический кризисы. Очень хорошо, что президент Зеленский объявил о предоставлении гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров для помощи разным странам".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/495661709161541/

Контекст:

Салливан 4 ноября на фоне усиления участия Ирана в агрессии России против Украины совершил первый после начала полномасштабной войны необъявленный визит в Киев. В ходе встречи с Ермаком и Зеленским Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности, подчеркнуло Bloomberg.

Как сообщили в ОПУ, Ермак и Салливан провели встречу в формате тет-а-тет, в ходе которой обсудили "все актуальные вопросы сотрудничества Украины и Соединенных Штатов и продолжение поддержки нашей страны в борьбе за свою свободу и независимость против российских захватчиков".

Кроме того, состоялась встреча в расширенном формате, в которой, в частности, приняли участие начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (по видеосвязи).

"Советника президента США ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, в том числе по защите воздушного пространства. Джейк Салливан был проинформирован о последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины", – рассказали в ОПУ.

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