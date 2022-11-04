Ермак после встречи с советником Байдена заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США. Салливан подтвердил: Не будет колебаний

Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с советником по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook ОПУ.
"Наши друзья и партнеры с нами… Они работают также над консолидацией наших других партнеров, что важно перед заседанием G20 (лидеров стран "Большой двадцатки")", – сказал руководитель ОПУ.
По словам Ермака, в ходе встречи обсуждалось "скорейшее предоставление Украине средств ПВО".
"Также мы касались и вопросов обмена наших пленных и активности нашего омбудсмена по привлечению международных организаций... Мы касались проблематики продолжения работы "зерновой инициативы". Вчера президент Украины выступил с инициативой по гуманитарной помощи… для беднейших стран мира, которые оказались в этой ситуации из-за захватнической войны, которую начала Россия", – отметил глава ОПУ.
Салливан назвал переговоры с Ермаком и президентом Владимиром Зеленским "глубинными".
"Я сегодня сказал и президенту и скажу всем вам, что США будут помогать Украине столько, сколько будет нужно в этой борьбе. Не будет колебаний", – заверил он.
Салливан рассказал, что в новый пакет помощи США войдут и "средства ПВО, поскольку… российские войска используют ракеты и иранские дроны для того, чтобы поражать объекты гражданской инфраструктуры".
"Мы будем и в дальнейшем предоставлять эту помощь... США будут помогать Украине и украинцам в этой борьбе... Не только словами, но и действиями, – подчеркнул советник Байдена. – Мы гордимся, что работаем с другими странами мира, чтобы противодействовать России, которая пытается создать проблемы через продовольственный, энергетический кризисы. Очень хорошо, что президент Зеленский объявил о предоставлении гуманитарной помощи в виде продовольственных товаров для помощи разным странам".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Салливан 4 ноября на фоне усиления участия Ирана в агрессии России против Украины совершил первый после начала полномасштабной войны необъявленный визит в Киев. В ходе встречи с Ермаком и Зеленским Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности, подчеркнуло Bloomberg.
Как сообщили в ОПУ, Ермак и Салливан провели встречу в формате тет-а-тет, в ходе которой обсудили "все актуальные вопросы сотрудничества Украины и Соединенных Штатов и продолжение поддержки нашей страны в борьбе за свою свободу и независимость против российских захватчиков".
Кроме того, состоялась встреча в расширенном формате, в которой, в частности, приняли участие начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (по видеосвязи).
"Советника президента США ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, в том числе по защите воздушного пространства. Джейк Салливан был проинформирован о последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины", – рассказали в ОПУ.