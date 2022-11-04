СМИ сообщили о необъявленном визите советника Байдена в Украину. Салливан встретился с Зеленским и Ермаком

Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что визит советника Джо Байдена прошел на фоне усиления участия Ирана в войне России против Украины.
По данным агентства, Салливан, который впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
В частности, Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности, подчеркнуло Bloomberg.
В то же время Зеленский призвал союзников поставить Украине дополнительные системы ПВО и более современное вооружение, добавило агентство.
О встрече Салливана и Ермака в Киеве написал пресс-центр ОПУ.
"Андрей Ермак и Джейк Салливан провели встречу в формате тет-а-тет, в ходе которой обсудили все актуальные вопросы сотрудничества Украины и Соединенных Штатов и продолжение поддержки нашей страны в борьбе за свою свободу и независимость против российских захватчиков", – говорится в сообщении.
Кроме того, состоялась встреча в расширенном формате, в которой, в частности, приняли участие начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (по видеосвязи).
"Советника президента США ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, в том числе по защите воздушного пространства. Джейк Салливан был проинформирован о последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины", – рассказали в ОПУ.
Во время встречи участники также обсудили вопросы результатов и перспектив работы "зернового соглашения", резюмировали в Офисе президента Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале октября с тайным визитом посетил Украину глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщали СМИ.
В Пентагоне заявляли, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он будет включать финансирование модернизации ракет ПВО Hawk для включения в будущие пакеты военной помощи; 45 модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней; 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost; 40 бронированных речных катеров; финансирование ремонта 250 бронетранспортеров M1117; тактические защищенные системы связи и наблюдения.
В Пентагоне уточнили, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды. Часть танков доставят в Украину до конца декабря, остальные – в 2023 году.
В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.