СМИ сообщили о необъявленном визите советника Байдена в Украину. Салливан встретился с Зеленским и Ермаком

Салливан (на фото) провел встречу с Ермаком, сообщили в ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что визит советника Джо Байдена прошел на фоне усиления участия Ирана в войне России против Украины.

По данным агентства, Салливан, который впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину, встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В частности, Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности, подчеркнуло Bloomberg.

В то же время Зеленский призвал союзников поставить Украине дополнительные системы ПВО и более современное вооружение, добавило агентство.

О встрече Салливана и Ермака в Киеве написал пресс-центр ОПУ.

"Андрей Ермак и Джейк Салливан провели встречу в формате тет-а-тет, в ходе которой обсудили все актуальные вопросы сотрудничества Украины и Соединенных Штатов и продолжение поддержки нашей страны в борьбе за свою свободу и независимость против российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Кроме того, состоялась встреча в расширенном формате, в которой, в частности, приняли участие начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (по видеосвязи).

"Советника президента США ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, в том числе по защите воздушного пространства. Джейк Салливан был проинформирован о последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины", – рассказали в ОПУ.

Во время встречи участники также обсудили вопросы результатов и перспектив работы "зернового соглашения", резюмировали в Офисе президента Украины.

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