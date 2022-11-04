ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников прокомментировал, изменится ли поддержка США после промежуточных выборов в Конгресс

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников считает, что в США есть "прямой" интерес поддерживать Украину
Резников считает, что в США есть "прямой" интерес поддерживать Украину
Фото: depositphotos.com

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. Об этом он заявил на брифинге в одесском филиале медиацентра "Украина", который транслировался в YouTube 4 ноября.

"Американцы любят побеждать. И они понимают, что будут партнерами в этой войне, в победе Украины над злом, злом, которое льется на мир из Кремля. Кроме того, я хочу напомнить, что по решению Мадридского саммита, НАТО, где американский народ в виде своего представительства является главным партнером Альянса, четко определили, что главной угрозой на ближайшие 10 лет для НАТО является Российская Федерация. А это значит, что победа Украины на поле боя уменьшит эту угрозу перед странами НАТО, а это значит, что это уменьшит потом потребность в повышении уровня обороноспособности США", – заявил Резников.

Он считает, что США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины. Поэтому он уверен, что и после промежуточных выборов поддержка США останется на таком же уровне, как сейчас, или улучшится. 

Кроме того, Резников заявил, что сегодня США объявят о новом пакете помощи Украине.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

С 24 февраля США выделили на помощь Украине в области безопасности более $18,5 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $17,9 млрд.

Теги: Россия, США, Украина, выборы, вооружение, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет Daily Mail. Видео
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (129876)
2
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (95428)
3
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (87072)
4
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (47877)
5
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (43510)
6
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (38043) G
7
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (33227)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (28755)
 
 
 
 