Резников прокомментировал, изменится ли поддержка США после промежуточных выборов в Конгресс

"Американцы любят побеждать. И они понимают, что будут партнерами в этой войне, в победе Украины над злом, злом, которое льется на мир из Кремля. Кроме того, я хочу напомнить, что по решению Мадридского саммита, НАТО, где американский народ в виде своего представительства является главным партнером Альянса, четко определили, что главной угрозой на ближайшие 10 лет для НАТО является Российская Федерация. А это значит, что победа Украины на поле боя уменьшит эту угрозу перед странами НАТО, а это значит, что это уменьшит потом потребность в повышении уровня обороноспособности США", – заявил Резников.

Он считает, что США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины. Поэтому он уверен, что и после промежуточных выборов поддержка США останется на таком же уровне, как сейчас, или улучшится.

Кроме того, Резников заявил, что сегодня США объявят о новом пакете помощи Украине.