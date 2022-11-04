Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США

"Сегодня мы с вами услышим, когда Америка проснется, объявление нового очередного пакета помощи Украине от США. Он будет с подписью президента [США] господина [Джо] Байдена. Мы услышим приятные новости. Я их уже знаю, но подождем объявления", – сказал Резников.

США с 24 февраля выделили на помощь Украине в области безопасности более $18,5 млрд, в том числе с начала полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией, – $17,9 млрд.