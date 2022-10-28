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Норвегия ввела новый пакет санкций против России

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Норвегия ввела дополнительные экспортные ограничения против России
Норвегия ввела дополнительные экспортные ограничения против России
Фото: pixabay.com

Норвегия в пятницу ввела новый пакет санкций против России, которые вступают в силу сегодня. Об этом говорится 28 октября на сайте правительства Норвегии.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что дополнительные санкции  это "необходимый ответ на жестокую войну России и незаконную аннексию четырех областей Украины". В правительстве отметили, что новый пакет санкций призван уменьшить способность РФ финансировать незаконную войну в Украине и еще больше ужесточает ограничения на товары и услуги, имеющие значение для России.

"Санкции становятся все более всеобъемлющими и представляют собой сильный и четкий европейский ответ на агрессию России в Украине. Возможности для ведения коммерческой деятельности с Россией в настоящее время значительно ограничены и сопряжены с высоким риском",  отметила Хюитфельдт.

В список санкций внесены еще 30 физических и семь юридических лиц, в том числе несколько человек, принимавших участие в псевдореферендумах во временно оккупированных областях Украины. Список теперь включает 1260 физических лиц и 115 юридических лиц из РФ.

Кроме этого, дополнительно ужесточены существующие запреты на оказание услуг за криптоактивы российским гражданам, лицам, проживающим в РФ, и организациям, учрежденным в России. Введены и дополнительные экспортные ограничения на уголь, электронные компоненты, технологические изделия, используемые в авиационной отрасли, некоторые химические вещества и стрелковое оружие.

Также Норвегия ввела дополнительные санкции на импорт в отношении изделий из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, которые не содержат золота.

Расширен и запрет на доступ в порты на суда, зарегистрированные в российском морском регистре судоходства, однако остается исключение для некоторых рыболовных судов, которые могут заходить в некоторые порты.

Норвегия ввела дополнительные ограничения, расширяющие спектр услуг, которые больше не могут предоставляться правительству РФ или юридическим лицам, зарегистрированным в России. В них входят IT-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

В августе Норвегия присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

24 августа сообщалось, что Норвегия и Великобритания закупят для Украины норвежские микродроны Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях.

8 сентября Грам сообщал, что Норвегия передаст Украине 160 противотанковых ракет Hellfire, пусковые установки и блоки наведения.

4 октября сообщалось, что Норвегия, Дания и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил Украины.

14 октября стало известно, что Норвегия собирается закупить артиллерийские боеприпасы калибров 122 мм и 152 мм для Украины. Норвегия намерена выделить 210 млн норвежских крон, что составляет чуть меньше $20 млн.

Теги: Россия, транспорт, Украина, оружие, санкции, уголь, война, Норвегия, золото, импорт, правительство, продукты, агрессия, аннексия, запрет, технологии, война России против Украины, финансы, ограничения, судоходство
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