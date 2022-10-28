Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что дополнительные санкции – это "необходимый ответ на жестокую войну России и незаконную аннексию четырех областей Украины". В правительстве отметили, что новый пакет санкций призван уменьшить способность РФ финансировать незаконную войну в Украине и еще больше ужесточает ограничения на товары и услуги, имеющие значение для России.

"Санкции становятся все более всеобъемлющими и представляют собой сильный и четкий европейский ответ на агрессию России в Украине. Возможности для ведения коммерческой деятельности с Россией в настоящее время значительно ограничены и сопряжены с высоким риском", – отметила Хюитфельдт.

В список санкций внесены еще 30 физических и семь юридических лиц, в том числе несколько человек, принимавших участие в псевдореферендумах во временно оккупированных областях Украины. Список теперь включает 1260 физических лиц и 115 юридических лиц из РФ.

Кроме этого, дополнительно ужесточены существующие запреты на оказание услуг за криптоактивы российским гражданам, лицам, проживающим в РФ, и организациям, учрежденным в России. Введены и дополнительные экспортные ограничения на уголь, электронные компоненты, технологические изделия, используемые в авиационной отрасли, некоторые химические вещества и стрелковое оружие.

Также Норвегия ввела дополнительные санкции на импорт в отношении изделий из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, которые не содержат золота.

Расширен и запрет на доступ в порты на суда, зарегистрированные в российском морском регистре судоходства, однако остается исключение для некоторых рыболовных судов, которые могут заходить в некоторые порты.

Норвегия ввела дополнительные ограничения, расширяющие спектр услуг, которые больше не могут предоставляться правительству РФ или юридическим лицам, зарегистрированным в России. В них входят IT-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.