Норвегия ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам

Российские траулеры теперь смогут заходить только в три из нескольких десятков портов на побережье Норвегии и то лишь после прохождения проверки безопасности, заявила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

Некоторые эксперты по безопасности и оппозиционные политики требовали ввести полный запрет на передвижение судов РФ по причине риска шпионажа и дальнейшего саботажа, однако власть не стала этого делать.

Норвегия оставила россиянам небольшой доступ к своим портам, так как совместное управление рыбными запасами в море остается важным, отметила Хюитфельдт. Проверки судов также помогут предотвратить контрабанду в РФ подсанкционных товаров.

Норвежская полиция разместила системы обнаружения беспилотников на морских платформах для расследования недавних нарушений безопасности.

Российские рыболовные суда часто доставляют свой улов в норвежские порты, чем приносят пользу местной экономике. Норвегия освободила их от европейских санкций, введенных в отношении коммерческого судоходства после вторжения РФ в Украину.