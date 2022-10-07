Норвегия ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам

Российские траулеры теперь смогут заходить только в три из нескольких десятков портов на побережье Норвегии и то лишь после прохождения проверки безопасности, заявила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.
Некоторые эксперты по безопасности и оппозиционные политики требовали ввести полный запрет на передвижение судов РФ по причине риска шпионажа и дальнейшего саботажа, однако власть не стала этого делать.
Норвегия оставила россиянам небольшой доступ к своим портам, так как совместное управление рыбными запасами в море остается важным, отметила Хюитфельдт. Проверки судов также помогут предотвратить контрабанду в РФ подсанкционных товаров.
Норвежская полиция разместила системы обнаружения беспилотников на морских платформах для расследования недавних нарушений безопасности.
Российские рыболовные суда часто доставляют свой улов в норвежские порты, чем приносят пользу местной экономике. Норвегия освободила их от европейских санкций, введенных в отношении коммерческого судоходства после вторжения РФ в Украину.
В ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".
Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока". Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября Путин заявил, что повреждения газопроводов организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа".
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС.
По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недопоставки газа европейским потребителям.
Глава Евросовета Шарль Мишель 28 сентября в Twitter назвал утечку газа на "Северном потоке" "актом саботажа" – "попыткой еще больше дестабилизировать энергоснабжение ЕС".