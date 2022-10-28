С января 2021 года США предоставили Украине военной помощи на более $18,5 млрд – Пентагон

Сегодня США выделили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн – 24-й с августа 2021 года. В него войдут:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядовф;

2 тыс. 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);

более 1300 противотанковых систем;

125 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 млн 750 тыс. патронов к нему;

четыре антенны спутниковой связи.

"В общей сложности с января 2021 года США предоставили Украине более $18,5 млрд помощи в области безопасности, в том числе около $17,9 млрд с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.