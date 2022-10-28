С января 2021 года США предоставили Украине военной помощи на более $18,5 млрд – Пентагон

Сегодня США выделили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн – 24-й с августа 2021 года. В него войдут:
"В общей сложности с января 2021 года США предоставили Украине более $18,5 млрд помощи в области безопасности, в том числе около $17,9 млрд с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".