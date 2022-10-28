Посол Украины в Германии: Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронетехники и танков

Журналисты отметили, что Украина недавно получила первую из четырех анонсированных систем ПВО IRIS-T, и спросили, можно ли говорить о тектонических изменениях в восприятие властями Германии войны в Украине.

"Тектонические изменения происходят постоянно. Сам факт российского нападения 24 февраля привел к переосмыслению роли Германии и ее восточной политики. Тектонические изменения происходят с каждым попадающим в Украину немецким политиком", – сказал Макеев.

По его словам, визиты канцлера Олафа Шольца, главы МИД Анналены Бербок и президента Франка-Вальтера Штайнмайера очень сильно повлияли на этих политиков. Посол также пообещал, что постарается убедить немцев смотреть на Украину глазами украинцев.

"И Германии следует воздать должное. Она поставила в Украину значительную часть вооружения. Она взяла на себя лидерство в снабжении системами противовоздушной обороны.

В то же время, отметили интервьюеры, Германия до сих пор не готова предоставить Украине танки Leopard.

"Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронированной техники и танков, как мы смогли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО... Это все сложная дипломатическая работа, и нам бы хотелось гораздо большей динамики. Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности", – сказал Макеев.

Он также заявил, что Германия очень серьезно относится к созданию "плана Маршалла" для Украины, а также "показала лидерство по вопросу санкций", так как именно во время председательства Германии в G7 удалось создать санкционную коалицию, в которую сегодня входят более 40 государств.