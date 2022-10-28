Посол Украины в Германии: Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронетехники и танков

Журналисты отметили, что Украина недавно получила первую из четырех анонсированных систем ПВО IRIS-T, и спросили, можно ли говорить о тектонических изменениях в восприятие властями Германии войны в Украине.
"Тектонические изменения происходят постоянно. Сам факт российского нападения 24 февраля привел к переосмыслению роли Германии и ее восточной политики. Тектонические изменения происходят с каждым попадающим в Украину немецким политиком", – сказал Макеев.
По его словам, визиты канцлера Олафа Шольца, главы МИД Анналены Бербок и президента Франка-Вальтера Штайнмайера очень сильно повлияли на этих политиков. Посол также пообещал, что постарается убедить немцев смотреть на Украину глазами украинцев.
"И Германии следует воздать должное. Она поставила в Украину значительную часть вооружения. Она взяла на себя лидерство в снабжении системами противовоздушной обороны.
В то же время, отметили интервьюеры, Германия до сих пор не готова предоставить Украине танки Leopard.
"Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронированной техники и танков, как мы смогли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО... Это все сложная дипломатическая работа, и нам бы хотелось гораздо большей динамики. Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности", – сказал Макеев.
Он также заявил, что Германия очень серьезно относится к созданию "плана Маршалла" для Украины, а также "показала лидерство по вопросу санкций", так как именно во время председательства Германии в G7 удалось создать санкционную коалицию, в которую сегодня входят более 40 государств.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II и 14 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.