"Мой стиль будет стилем Макеева". Новый посол Украины в Германии похвалил работу Мельника и рассказал о своей задаче

Макеев: Любого посла будут оценивать по результативности, а не по стилю Фото: EPA

Журналисты попросили посла оценить "наследие предшественника" и спросили, насколько он усложнил Макееву задачу.

"Андрей [Мельник] за эти годы проделал очень классную работу в Германии. У Андрея выстроились прекрасные отношения с немецкими медиа, его очень уважают граждане Германии, в том числе немецкие политики", – подчеркнул Макеев.

Он отметил, что методы Мельника, активно обсуждаемые в прессе, "разделяют людей на сторонников и противников". Но, по его мнению, в сложившихся условиях его предшественник "очень тщательно работал над тем, чтобы Германия понимала важность поддержки Украины во времена полномасштабной войны".

"У меня стиль другой. Не может быть близнецов в дипломатии. Мой стиль будет стилем Макеева", – пообещал посол.

Он отметил, что получил от президента и главы МИД "четкие указания по интересам, которые есть у Украины в отношениях с Германией... в противодействии полномасштабной российской агрессии".

"Моя задача мало чем отличается от задач других послов: обеспечить максимальную поддержку нашего государства и, наконец, победу в этой войне. У меня есть все скилы и инструменты для "скелелупання", – сказал Макеев.

Он подчеркнул, что ограничений в отношении методов и инструментов, в частности активности в соцсетях, ему не ставят.

"Особых требований по стилю не предъявляют. У меня есть доверие со стороны руководства государства. Любого посла будут оценивать по результативности, а не по стилю... Классическая дипломатия, о которой вы упомянули, – это дипломатия XVIII века. Это написание писем и витиеватые высказывания. Сегодня дипломатия гораздо динамичнее", – добавил посол.