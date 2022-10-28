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ПОЛИТИКА

"Мой стиль будет стилем Макеева". Новый посол Украины в Германии похвалил работу Мельника и рассказал о своей задаче

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Макеев: Любого посла будут оценивать по результативности, а не по стилю
Макеев: Любого посла будут оценивать по результативности, а не по стилю
Фото: EPA

Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что его методы убеждения немецких политиков помогать Украине будут отличаться от подхода его предшественника Андрея Мельника. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Журналисты попросили посла оценить "наследие предшественника" и спросили, насколько он усложнил Макееву задачу.

"Андрей [Мельник] за эти годы проделал очень классную работу в Германии. У Андрея выстроились прекрасные отношения с немецкими медиа, его очень уважают граждане Германии, в том числе немецкие политики", – подчеркнул Макеев.

Он отметил, что методы Мельника, активно обсуждаемые в прессе, "разделяют людей на сторонников и противников". Но, по его мнению, в сложившихся условиях его предшественник "очень тщательно работал над тем, чтобы Германия понимала важность поддержки Украины во времена полномасштабной войны". 

"У меня стиль другой. Не может быть близнецов в дипломатии. Мой стиль будет стилем Макеева", – пообещал посол.

Он отметил, что получил от президента и главы МИД "четкие указания по интересам, которые есть у Украины в отношениях с Германией... в противодействии полномасштабной российской агрессии".

"Моя задача мало чем отличается от задач других послов: обеспечить максимальную поддержку нашего государства и, наконец, победу в этой войне. У меня есть все скилы и инструменты для "скелелупання", – сказал Макеев.

Он подчеркнул, что ограничений в отношении методов и инструментов, в частности активности в соцсетях, ему не ставят.

"Особых требований по стилю не предъявляют. У меня есть доверие со стороны руководства государства. Любого посла будут оценивать по результативности, а не по стилю... Классическая дипломатия, о которой вы упомянули, – это дипломатия XVIII века. Это написание писем и витиеватые высказывания. Сегодня дипломатия гораздо динамичнее", – добавил посол.

Контекст:

24 октября Макеев вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и официально приступил к обязанностям посла Украины. До него эту должность восемь лет занимал Андрей Мельник, ставший известным, в частности, благодаря резким высказываниям в адрес немецких политиков в интервью и Twitter.

Макееву 46 лет. Согласно биографии на сайте посольства, он изучал международные отношения в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и поступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года. Макеев владеет немецким, испанским, французским и английским языками, его хобби – авиация. Играет в теннис и бадминтон. 

Дипломат уже работал в украинском посольстве в Берлине (на должности советника, в 2005–2010 годах). С 2014-го по 2020 год работал политдиректором МИД. Последние два года он был специальным представителем правительства по политике международных санкций.

Теги: Германия, МИД, посольство, МИД Украины, Алексей Макеев, Андрей Мельник, дипломаты, посол
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