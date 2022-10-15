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Экс-посол Мельник покинул Германию, его смена прибудет в Берлин в понедельник

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Вероятно, в Киеве Мельник будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины
Вероятно, в Киеве Мельник будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины
Фото: ЕРА

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник покинул Берлин, об этом 15 октября сообщило dpa.

Мельник около 10 утра отправился в аэропорт, чтобы вернуться в Украину. По дороге в комментарии агентству он сказал, что смог добиться внимания к Украине.

"Думаю, мне удалось привлечь внимание немцев к теме Украины и сделать так, чтобы Украину действительно заметили и поняли. Когда я возвращаюсь домой, я могу быть полон гордости, что из Германии было доставлено много оружия, которое поможет нам шаг за шагом возвращать оккупированные территории", – заявил он dpa.

Авторы статьи называют его "откровенным", вспоминая скандальные заявления о бывшем канцлере Ангеле Меркель, которая "наслаждалась отпуском, пока Россия напала на Украину", и его нецензурную реакцию на "мирный план" американского миллиардера Илона Маска.

"Я должен был быть еще более недипломатичным много лет назад, чтобы предотвратить эту варварскую войну России с помощью Германии", – написал дипломат накануне отъезда в Twitter.

Мельник, который работал послом Украины в Германии с 2015 года, в Киеве, вероятно, будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

По данным dpa, его преемник Алексей Макеев приступит к работе в Берлине 17 октября.

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжает исполнять полномочия до назначения нового.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.

В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против УкраиныМельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, МИД Украины, Берлин, Алексей Макеев, Андрей Мельник, Илон Маск, посол
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