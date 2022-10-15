Экс-посол Мельник покинул Германию, его смена прибудет в Берлин в понедельник

Вероятно, в Киеве Мельник будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины Фото: ЕРА

Мельник около 10 утра отправился в аэропорт, чтобы вернуться в Украину. По дороге в комментарии агентству он сказал, что смог добиться внимания к Украине.

"Думаю, мне удалось привлечь внимание немцев к теме Украины и сделать так, чтобы Украину действительно заметили и поняли. Когда я возвращаюсь домой, я могу быть полон гордости, что из Германии было доставлено много оружия, которое поможет нам шаг за шагом возвращать оккупированные территории", – заявил он dpa.