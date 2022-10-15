Экс-посол Мельник покинул Германию, его смена прибудет в Берлин в понедельник

Мельник около 10 утра отправился в аэропорт, чтобы вернуться в Украину. По дороге в комментарии агентству он сказал, что смог добиться внимания к Украине.
"Думаю, мне удалось привлечь внимание немцев к теме Украины и сделать так, чтобы Украину действительно заметили и поняли. Когда я возвращаюсь домой, я могу быть полон гордости, что из Германии было доставлено много оружия, которое поможет нам шаг за шагом возвращать оккупированные территории", – заявил он dpa.
Авторы статьи называют его "откровенным", вспоминая скандальные заявления о бывшем канцлере Ангеле Меркель, которая "наслаждалась отпуском, пока Россия напала на Украину", и его нецензурную реакцию на "мирный план" американского миллиардера Илона Маска.
"Я должен был быть еще более недипломатичным много лет назад, чтобы предотвратить эту варварскую войну России с помощью Германии", – написал дипломат накануне отъезда в Twitter.
“Ich hätte schon vor vielen Jahren noch undiplomatischer sein sollen, um diesen barbarischen Krieg Russlands mit deutscher Hilfe verhindern zu können”— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 15, 2022
Interview mit Elisabeth Rushton für @berlinerzeitung https://t.co/0Jn1jO8hjV pic.twitter.com/GD4ISThS8R
Мельник, который работал послом Украины в Германии с 2015 года, в Киеве, вероятно, будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины.
По данным dpa, его преемник Алексей Макеев приступит к работе в Берлине 17 октября.
Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла, но он продолжает исполнять полномочия до назначения нового.
Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.
В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.
20 июля посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против Украины. Мельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России". "Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.