"Нужно значительно больше". В Германию прибыл новый посол Украины и призвал дать еще оружия

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.
Guten Tag, Deutschland! pic.twitter.com/gWpO1vKQbM— Oleksii Makeiev * (@Makeiev) October 17, 2022
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник уже в Украине. Об этом он сообщил в Twitter.
"Наконец-то Киев! Самый храбрый город в мире! Я люблю тебя", – написал Мельник.
Endlich Kyjiw!— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 17, 2022
Die mutigste Stadt der Welt! Ich liebe Dich * pic.twitter.com/8qTZdVtliZ
Мельник работал послом Украины в Германии с 2015 года, в Киеве он, вероятно, будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины.
dpa в материале о работе Мельника на посту посла назвало его "откровенным", вспомнив заявления о бывшем канцлере Ангеле Меркель, которая "наслаждалась отпуском, пока Россия напала на Украину", и его нецензурную реакцию на "мирный план" американского миллиардера Илона Маска.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил Макеева послом Украины в Германии. До этого Макеев занимал должность спецпредставителя Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике.
По сведениям газеты Die Welt, Макееву 46 лет. Он изучал международные отношения в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка и поступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года. Макеев свободно владеет немецким языком, он уже работал дипломатом в Берлине. В 2014 году назначен начальником политотдела киевского МИД. В течение двух лет он был специальным представителем правительства по политике международных санкций.