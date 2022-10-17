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"Нужно значительно больше". В Германию прибыл новый посол Украины и призвал дать еще оружия

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Макеев новый посол Украины в Германии
Макеев – новый посол Украины в Германии
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

17 октября к работе приступил новый посол Украины в Германии Алексей Макеев, об этом сообщало агентство dpa 15 октября. В Twitter 17 октября он опубликовал видеообращение.

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник уже в Украине. Об этом он сообщил в Twitter. 

"Наконец-то Киев! Самый храбрый город в мире! Я люблю тебя", – написал Мельник.

Мельник работал послом Украины в Германии с 2015 года, в Киеве он, вероятно, будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

dpa в материале о работе Мельника на посту посла назвало его "откровенным", вспомнив заявления о бывшем канцлере Ангеле Меркель, которая "наслаждалась отпуском, пока Россия напала на Украину", и его нецензурную реакцию на "мирный план" американского миллиардера Илона Маска.

Контекст:

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил Макеева послом Украины в Германии. До этого Макеев занимал должность спецпредставителя Министерства иностранных дел Украины по санкционной политике.

По сведениям газеты Die Welt, Макееву 46 лет. Он изучал международные отношения в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка и поступил на дипломатическую службу в возрасте 21 года. Макеев свободно владеет немецким языком, он уже работал дипломатом в Берлине. В 2014 году назначен начальником политотдела киевского МИД. В течение двух лет он был специальным представителем правительства по политике международных санкций.

Теги: Германия, МИД, Берлин, Алексей Макеев, Андрей Мельник, посол
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