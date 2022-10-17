"Нужно значительно больше". В Германию прибыл новый посол Украины и призвал дать еще оружия

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник уже в Украине. Об этом он сообщил в Twitter.

"Наконец-то Киев! Самый храбрый город в мире! Я люблю тебя", – написал Мельник.

Endlich Kyjiw!

Die mutigste Stadt der Welt! Ich liebe Dich * pic.twitter.com/8qTZdVtliZ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 17, 2022

Мельник работал послом Украины в Германии с 2015 года, в Киеве он, вероятно, будет назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

dpa в материале о работе Мельника на посту посла назвало его "откровенным", вспомнив заявления о бывшем канцлере Ангеле Меркель, которая "наслаждалась отпуском, пока Россия напала на Украину", и его нецензурную реакцию на "мирный план" американского миллиардера Илона Маска.