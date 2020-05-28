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Кулеба назначил спецпредставителя главы МИД Украины по вопросам санкций

Специальным представителем главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по вопросам санкционной политики стал Алексей Макеев.

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Макеев является послом МИД Украины по особым поручениям
Макеев является послом МИД Украины по особым поручениям
Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Украинский посол по особым поручениям Алексей Макеев назначен специальным представителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по вопросам санкций. Об этом 28 мая проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. (...) Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере социальной политики", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что международные санкции являются "важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека".

"Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека", – объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Макеев ранее был политическим директором МИД Украины.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.

В 2020 году Россия пытается добиться отмены санкций, объясняя это необходимостью борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Теги: санкции, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Алексей Макеев, назначение, посол
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