Кулеба назначил спецпредставителя главы МИД Украины по вопросам санкций

Специальным представителем главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по вопросам санкционной политики стал Алексей Макеев.

Украинский посол по особым поручениям Алексей Макеев назначен специальным представителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по вопросам санкций. Об этом 28 мая проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины.

"Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. (...) Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере социальной политики", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что международные санкции являются "важным внешнеполитическим инструментом воздействия на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека".

"Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека", – объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Макеев ранее был политическим директором МИД Украины.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.

В 2020 году Россия пытается добиться отмены санкций, объясняя это необходимостью борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.