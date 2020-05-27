Кулеба назвал Казахстан и Узбекистан в числе приоритетных для азиатской политики Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина утратила "очень мощные позиции" в Центральной Азии.

Украина заинтересована в отношениях с Казахстаном и Узбекистаном. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 27 мая.

"Украинский бизнес называет приоритетными рынками среди прочих Узбекистан и Казахстан. Нам действительно очень интересны эти две страны. У нас были очень мощные позиции в Центральной Азии, но, к сожалению, с годами они в силу ряда причин были серьезно утрачены и сейчас их надо восстанавливать из руин", – сказал он.

Министр назвал Азию "источником инвестиций, и не только".

"Пока мало кто свыкся с мыслью, что очень серьезные финансовые центры находятся в том регионе. Азия – это также новые возможности сбыта наших товаров – от сельскохозяйственной продукции до машиностроения. Рынки Азии очень платежеспособные, то есть там реально можно зарабатывать много денег. Но, к сожалению, в последнее время этому региону уделялось не так много внимания. Надо этот пробел срочно восполнять", – считает Кулеба.

По его словам, членов Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины просили ответить, какие рынки для них являются приоритетными, и они назвали, кроме Казахстана и Узбекистана, Индию и Китай.

1 марта Кулеба, который тогда занимал должность вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции, заявил, что Украине следует больше заниматься другими направлениями сотрудничества, помимо европейского.