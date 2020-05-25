Еще один украинский моряк освобожден из плена – Кулеба

Член экипажа MV Tommi Ritscher был захвачен в Гвинейском заливе 19 апреля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что скоро моряк вернется домой.

Кулеба: Моряк уже находится в одной из стран ЕС Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украинские дипломаты освободили из плена еще одного моряка, об этом в Twitter 25 мая сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов – член экипажа MV Tommi Ritscher, которое было захвачено в Гвинейском заливе 19 апреля", — написал Кулеба.

Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV «TOMMI RITSCHER» (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня).@UKRinNGA забезпечили міграційні та митні процедури. Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2020



Посольство Украины в Нигерии обеспечило для освобожденного миграционные и таможенные процедуры. По информации Кулебы, моряк уже находится в одной из стран ЕС. Скоро он вернется домой.

По информации Seafarers Journal, контейнеровоз MV Tommi Ritscher ходит под флагом Португалии. Среди взятых в плен восьми членов экипажа судна были граждане Украины, Беларуси, Болгарии, Филиппин.

24 мая Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении из плена семи украинских моряков, членов экипажа MSC TALIA. Экипаж был захвачен в плен 22 марта в Гвинейском заливе.