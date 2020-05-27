"Еда – это политика". Кулеба заявил, что Украине нужно научиться распоряжаться своими ресурсами

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что в числе ресурсов, которыми Украине следует грамотно распоряжаться, – сельхозпродукция.

Украине нужно научиться распоряжаться своими ресурсами. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 27 мая.

"Прежде всего мы должны научиться грамотно распоряжаться своими ресурсами. Например, торговать с умом сельскохозяйственной продукцией. То есть, во-первых, обеспечивая собственные потребности, во-вторых, продавать эту продукцию именно тем странам, где получим взамен свою выгоду – не просто самую большую цену, но и дополнительные инвестиционные проекты и иные экономические бонусы. Поэтому я не раз подчеркивал, что еда – это политика", – сказал он.

Министр также отметил, что "без сильной экономики не будет сильной внешней политики".

"Поэтому мой шкурный интерес как министра иностранных дел – в мощном украинском бизнесе. Это заметно укрепит наши позиции на мировой арене. Для этого МИД готов и будет помогать нашим бизнесменам и экспортерам продвигать свои товары вовне (ведь экспортер возвращает деньги в Украину, создает рабочие места, платит зарплаты и инвестирует в производство), а иностранному инвестору заходить сюда. В итоге выигрывают граждане Украины. Конечная цель всех этих усилий – благосостояние каждого украинца", – объяснил Кулеба.

В январе Еврокомиссия сообщила, что Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз, поставив с ноября 2018 года по октябрь 2019 года товара на €7,3 млрд. По этому показателю Украину обогнали только США и Бразилия.