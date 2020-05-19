"С осени опять начнутся стенания". Кулеба считает, что Россия снова попытается добиться отмены санкций

На данный момент ничто не свидетельствует о том, что Евросоюз отменит санкции в отношении России, введенные из-за агрессии против Украины, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Осенью 2020 года Россия снова попытается добиться отмены санкций, введенных против нее в связи с агрессией против Украины. Такое мнение в интервью агентству "РБК-Украина" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, министр отметил, что Украине "удалось погасить" попытки Кремля отменить санкции "в гуманитарных целях", якобы для совместной борьбы с коронавирусом.

"Сейчас такого нарратива нет. Они еще что-то будут пытаться делать, но уже сформирована позиция, что пандемия – это не повод для снятия санкций, введенных в ответ на нарушение международного права. Думаю, что ослабление санкций летом в Европейском союзе – в зоне контролируемого риска. Конечно, с осени опять начнутся стенания и дискуссии. Но мы эту ситуацию наблюдаем с 2014 года, когда перед каждым полугодовым продлением санкций возникает вопрос: стоит ли их продлевать, эффективны они или нет? Это тоже уже очень затяжная борьба, в которую все втянулись", – отметил Кулеба.

При этом он уверен, что на данный момент нет "никаких тенденций, которые позволяли бы опасаться, что этим летом санкции не будут продлены".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вскоре после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.