Кулеба: Если быстро договориться с Ираном не получится, пойдем путем коллективного преследования везде, где возможно

Канада, Великобритания, Швеция, Афганистан и Украина совместно работают над тем, чтобы привлечь Иран к ответственности за крушение рейса МАУ, сбитого недалеко от Тегерана 8 января 2020 года, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украина ведет переговоры с Ираном в связи с крушением рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО в январе 2020 года. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Иранцы – очень сложные переговорщики, но с ними не жжем мосты и пытаемся договориться. Но у нас есть и "красные линии". Мы не будем договариваться ценой юридического признания ответственности Ирана за сбитый Boeing и ценой каких-то игр вокруг компенсаций всем пострадавшим. Мы предлагаем цивилизованно договориться", – сказал министр.

По его словам, первым шагом должно быть "скорейшее завершение технического расследования, включая обеспечение расшифровки самописцев".

"Мы проработали модель, как это можно осуществить, я предложил иранцам, они взяли время "на подумать". Потом они сказали, что хотели бы также обсудить вопросы юридической ответственности и компенсаций. Наш разговор сейчас находится на этом этапе", – заявил Кулеба.

Он добавил, что переговоры также ведутся между странами, граждане которых погибли при крушении, – Канадой, Великобританией, Швецией, Афганистаном и Украиной.

"Мы между собой общаемся. Соответственно, если быстро договориться с Ираном у всех нас не получится, то мы пойдем долгим, но проверенным и эффективным путем коллективного преследования Ирана везде, где возможно, за то преступление, которое было совершено", – заключил глава МИД.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба "Радио Свобода") сообщило, что Иран предлагает Украине признать "человеческую ошибку" как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.