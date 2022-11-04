Инспекции США за оружием в Украине продолжаются несколько месяцев, хищений не обнаружено – Пентагон

"Небольшая группа, состоящая из сотрудников посольства США в Киеве и офиса атташе по вопросам обороны, за последние пару месяцев провела многочисленные инспекции поставок американской помощи в сфере безопасности в разных местах в Украине", – говорится в заявлении пресс-секретаря бригадного генерала Пэта Райдера.

Он уточнил, что проинспектированные объекты не находятся вблизи линии фронта войны России против Украины. По словам Райдера, Украина отслеживает "помощь в сфере безопасности от приграничных логистических центров до линии фронта", а также "предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери". США пришли к выводу, что нет доказательств широко распространенного перенаправления американской помощи.