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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Инспекции США за оружием в Украине продолжаются несколько месяцев, хищений не обнаружено – Пентагон

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США следят за предоставленным Украине оружием
США следят за предоставленным Украине оружием
Фото: EPA

США инспектируют запасы поставленной американцами военной техники в Украине в рамках усилий по отслеживанию снаряжения, предоставленного киевским силам, заявил Пентагон. Об этом сообщает AFP 3 ноября.

"Небольшая группа, состоящая из сотрудников посольства США в Киеве и офиса атташе по вопросам обороны, за последние пару месяцев провела многочисленные инспекции поставок американской помощи в сфере безопасности в разных местах в Украине", – говорится в заявлении пресс-секретаря бригадного генерала Пэта Райдера.

Он уточнил, что проинспектированные объекты не находятся вблизи линии фронта войны России против Украины. По словам Райдера, Украина отслеживает "помощь в сфере безопасности от приграничных логистических центров до линии фронта", а также "предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери". США пришли к выводу, что нет доказательств широко распространенного перенаправления американской помощи.

Ранее на этой неделе высокопоставленный представитель министерства обороны США подробно рассказал об усилиях по отслеживанию оборудования. Персонал США проводит инспекции "везде, где позволяют условия безопасности", в то время как украинская сторона предоставляет данные из районов, куда не могут попасть группы посольства.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

По данным минобороны США на 28 октября, США с января 2021 года предоставили Украине более чем $18,5 млрд помощи в области безопасности, в том числе около $17,9 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Теги: США, оружие, военная помощь, война России против Украины
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