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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения

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Болгарский парламент проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине
Болгарский парламент проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине
Фото: parliament.bg

Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за отправку Украине тяжелого оружия. За это решение депутаты отдали 175 голосов, против – 49, сообщает 3 ноября Sofia Globe.

Голосование состоялось в конце четырехчасовых дебатов. Решение парламента заменяет предыдущее решение законодательного органа, принятое ранее в этом году, которое ограничивало Болгарию предоставлением только "военно-технической помощи" Украине.

Голосование 3 ноября состоялось через день после совместного заседания парламентских комитетов по обороне и по иностранным делам, на которых были поддержаны проекты решений о поставках оружия Украине. В четверг депутаты проголосовали за сводный и отредактированный вариант двух проектов решений.

Документ дает правительству Болгарии месяц на подготовку решения о военной и военно-технической помощи, которую Болгария должна предоставить Украине. От правительства также требуют в кратчайшие сроки организовать подписание договоров на поставку необходимой военной техники с учетом возможностей страны.

Теперь правительство должно провести переговоры с союзниками Болгарии по НАТО, чтобы предоставить стране военную технику и таким образом ускорить избавление Болгарии от устаревшего вооружения советских времен.

Парламент также требует от правительства предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины и поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Контекст:

После решения Болгарии, которое позволит поставлять Украине тяжелое вооружение, а также запасные части, Венгрия осталась единственным членом НАТО, не одобрившим поставки оружия Киеву с начала полномасштабного неспровоцированного вторжения России в Украину, пишет "Радіо Свобода".

Теги: оружие, Болгария, вооружение, военная помощь
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