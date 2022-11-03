Парламент Болгарии поддержал отправку Украине тяжелого вооружения

Голосование состоялось в конце четырехчасовых дебатов. Решение парламента заменяет предыдущее решение законодательного органа, принятое ранее в этом году, которое ограничивало Болгарию предоставлением только "военно-технической помощи" Украине.

Голосование 3 ноября состоялось через день после совместного заседания парламентских комитетов по обороне и по иностранным делам, на которых были поддержаны проекты решений о поставках оружия Украине. В четверг депутаты проголосовали за сводный и отредактированный вариант двух проектов решений.

Документ дает правительству Болгарии месяц на подготовку решения о военной и военно-технической помощи, которую Болгария должна предоставить Украине. От правительства также требуют в кратчайшие сроки организовать подписание договоров на поставку необходимой военной техники с учетом возможностей страны.

Теперь правительство должно провести переговоры с союзниками Болгарии по НАТО, чтобы предоставить стране военную технику и таким образом ускорить избавление Болгарии от устаревшего вооружения советских времен.

Парламент также требует от правительства предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины и поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.