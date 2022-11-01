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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США возобновили инспекции для контроля за переданным Украине вооружением – Пентагон

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С января 2021 года США предоставили Украине более чем $18,5 млрд помощи в области безопасности
С января 2021 года США предоставили Украине более чем $18,5 млрд помощи в области безопасности
Фото: EPA

США возобновили инспекции для контроля за переданным Украине вооружением. Об этом сообщил старший чиновник министерства обороны США на брифинге 31 октября, текстовую версию выступления опубликовала пресс-служба Пентагона.

Чиновник отметил, что США фиксируют количество переданного Украине вооружения непосредственно перед отправкой в страну. Затем Украина регистрирует и отслеживает это оружие от приграничных логистических узлов до линии фронта. 

"Украина также предоставляет отчеты о расходах и ущербе для погашения убытков. [...] Украина продолжает предоставлять информацию прозрачно и открыто. [...] Для проверки этих данных американский персонал недавно возобновил инспекции на местах для оценки запасов оружия в стране, когда и где это позволяют условия безопасности. Возвращение в страну нашего атташе по вопросам обороны и представителей управления по сотрудничеству в области обороны позволило нам возобновить эту важнейшую функцию", – сказал представитель Пентагона.

Он сообщил, что инспекций было несколько, но не стал разглашать места их проведения.

"Но скажу, что в каждом случае наша группа из Киева, из посольства США, обнаружила, что действия украинцев очень прозрачны и они способны поддерживать инспекции, как это делали мы до вторжения", – заявил чиновник.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

По данным минобороны США на 28 октября, США с января 2021 года предоставили Украине более чем $18,5 млрд помощи в области безопасности, в том числе около $17,9 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, оружие, Пентагон, военная помощь, война России против Украины
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