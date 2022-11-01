США возобновили инспекции для контроля за переданным Украине вооружением – Пентагон

С января 2021 года США предоставили Украине более чем $18,5 млрд помощи в области безопасности Фото: EPA

Чиновник отметил, что США фиксируют количество переданного Украине вооружения непосредственно перед отправкой в страну. Затем Украина регистрирует и отслеживает это оружие от приграничных логистических узлов до линии фронта.

"Украина также предоставляет отчеты о расходах и ущербе для погашения убытков. [...] Украина продолжает предоставлять информацию прозрачно и открыто. [...] Для проверки этих данных американский персонал недавно возобновил инспекции на местах для оценки запасов оружия в стране, когда и где это позволяют условия безопасности. Возвращение в страну нашего атташе по вопросам обороны и представителей управления по сотрудничеству в области обороны позволило нам возобновить эту важнейшую функцию", – сказал представитель Пентагона.

Он сообщил, что инспекций было несколько, но не стал разглашать места их проведения.

"Но скажу, что в каждом случае наша группа из Киева, из посольства США, обнаружила, что действия украинцев очень прозрачны и они способны поддерживать инспекции, как это делали мы до вторжения", – заявил чиновник.