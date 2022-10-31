В МВД Украины заявили, что информация о контрабанде украинского оружия в Финляндию бандами байкеров – фейк

Украинские силовики опровергают информацию о канале поставок в Финляндию оружия, используемого в войне против России Фото: depositphotos.com

МВД Украины, комментируя информацию в СМИ о том, что преступные группировки якобы переправляют в Финляндию оружие, предназначенное для Украины, заявили, что кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в Украине процессах.

В ведомстве сообщили, что российские пропагандисты охотно пользуются плодами труда иностранных журналистов, которые используют непроверенные источники, слухи из интернета, нелогичные предположения, а также мнения аффилированных с пророссийскими силами экспертов.

В МВД подчеркнули, что по таким сценариям происходят информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украины – прежде всего, в глазах партнеров.

"Кремлевские пропагандисты охотно провоцируют создание опасных мифов и выдумок о происходящих в Украине процессах", – говорится в сообщении.

В МВД завили, что самый свежий пример подобной "информационной многоходовки" с целью опорочить Украину в глазах партнеров – интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном. В материале речь шла о якобы наличии у криминальной полиции Финляндии данных о вероятности попадания оружия, предназначенного для украинских военных, в руки финских преступных группировок.

"Более того, в материале указано, что это стрелковое оружие уже в Финляндии и его находили и в других скандинавских странах", – комментируют в МВД.

Украинские силовики подчеркнули, что немедленно начали официально выяснять правдивость изложенных в этом материале данных у своих финских коллег.

"Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории", – сказано в заявлении украинских силовиков.

По информации украинского МВД, соответствующее опровержение уже готовит упомянутое финское издание, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью".

В МВД заявили, что отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального "перемещения оружия из Украины" подтвердили и представители правоохранительных органов других стран.

"Для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины отправлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола", – подытожили в МВД Украины.

В материале финской национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle) от 30 октября приводилось мнение комиссара Кристера Альгрена, возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью в Национальном бюро расследований. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины оружие уже находится в Финляндии. По словам полицейского, вывезенное из Украины оружие также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.

В частности, по словам Альгрена, якобы у полиции есть данные о штурмовых винтовках, привезенных в Финляндию из Украины. Он заявил, что в Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, одна из которых – Bandidos MC – якобы имеет филиалы в каждом крупном городе Украины. Для организации контрабанды, по его словам, "есть все условия, включая проверенные маршруты и наработанные связи". Но полиция знает об этом и готова, когда возникнет необходимость, принять меры, подчеркнул комиссар.