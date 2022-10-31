В МВД Украины заявили, что информация о контрабанде украинского оружия в Финляндию бандами байкеров – фейк

МВД Украины, комментируя информацию в СМИ о том, что преступные группировки якобы переправляют в Финляндию оружие, предназначенное для Украины, заявили, что кремлевские пропагандисты провоцируют создание выдумок о происходящих в Украине процессах.
В ведомстве сообщили, что российские пропагандисты охотно пользуются плодами труда иностранных журналистов, которые используют непроверенные источники, слухи из интернета, нелогичные предположения, а также мнения аффилированных с пророссийскими силами экспертов.
В МВД подчеркнули, что по таким сценариям происходят информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украины – прежде всего, в глазах партнеров.
"Кремлевские пропагандисты охотно провоцируют создание опасных мифов и выдумок о происходящих в Украине процессах", – говорится в сообщении.
В МВД завили, что самый свежий пример подобной "информационной многоходовки" с целью опорочить Украину в глазах партнеров – интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном. В материале речь шла о якобы наличии у криминальной полиции Финляндии данных о вероятности попадания оружия, предназначенного для украинских военных, в руки финских преступных группировок.
"Более того, в материале указано, что это стрелковое оружие уже в Финляндии и его находили и в других скандинавских странах", – комментируют в МВД.
Украинские силовики подчеркнули, что немедленно начали официально выяснять правдивость изложенных в этом материале данных у своих финских коллег.
"Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории", – сказано в заявлении украинских силовиков.
По информации украинского МВД, соответствующее опровержение уже готовит упомянутое финское издание, поскольку есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью".
В МВД заявили, что отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального "перемещения оружия из Украины" подтвердили и представители правоохранительных органов других стран.
"Для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины отправлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола", – подытожили в МВД Украины.
В материале финской национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle) от 30 октября приводилось мнение комиссара Кристера Альгрена, возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью в Национальном бюро расследований. Он утверждал, что якобы "есть признаки того", что вывезенное из Украины оружие уже находится в Финляндии. По словам полицейского, вывезенное из Украины оружие также было обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах.
В частности, по словам Альгрена, якобы у полиции есть данные о штурмовых винтовках, привезенных в Финляндию из Украины. Он заявил, что в Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, одна из которых – Bandidos MC – якобы имеет филиалы в каждом крупном городе Украины. Для организации контрабанды, по его словам, "есть все условия, включая проверенные маршруты и наработанные связи". Но полиция знает об этом и готова, когда возникнет необходимость, принять меры, подчеркнул комиссар.
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.
14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.
Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".
14 июля в ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.
14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли и заверил его, что ВСУ не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам.
Министр обороны Украины Алексей Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times, возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.
19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. В состав ВСК вошли 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно срок работы комиссии составит один год. Через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.