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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО, артиллерия, танки. Генерал Ходжес назвал приоритеты в военной помощи Запада Украине

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Бен Ходжес рассказал, чем Запад может помочь Украине в войне с РФ
Бен Ходжес рассказал, чем Запад может помочь Украине в войне с РФ
Фото: EPA

Запад должен как можно скорее поставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также высокоточную артиллерию и гусеничную технику для пехоты. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "Голосу Америки", опубликованном 3 октября.

"Нет сомнений в том, что приоритетом номер один для Киева является противовоздушная и противоракетная оборона. Россия проигрывает по всем статьям на поле боя, и даже на Черном море, так что ее ответ заключается в ударах по гражданской инфраструктуре, по энергосистеме, электросетям и даже многоквартирным домам, чтобы сделать украинские города невозможными для проживания в них по мере приближения зимы. Так что помочь украинцам защитить их мирное население и гражданскую инфраструктуру – это первый приоритет", – сказал он.

Второе по важности, по словам генерала, – это продолжение поставок дальнобойной высокоточной артиллерии, в том числе установок HIMARS и других похожих систем. Также Украине нужны танки и транспортные машины для пехоты.

"Я бы хотел, чтобы США предоставили Украине танки Abrams, а Германия – танки Leopard. Я слышал все отговорки по поводу того, почему этого нельзя сделать, и я думаю, что это именно отговорки. Это один из очень немногих пунктов, по которым я не согласен с нашей нынешней администрацией. Поставка Украине танков Abrams позволит украинской армии добиться успеха на своей территории, и, я думаю, мы преувеличиваем возможный риск роста напряженности", – сказал Ходжес.

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Две системы ПВО NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре, заявил 28 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, украинские военные уже обучаются их применению, отметили в Пентагоне.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

Теги: танки, ПВО, военная помощь, артиллерия, Бен Ходжес, война России против Украины
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