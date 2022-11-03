ПВО, артиллерия, танки. Генерал Ходжес назвал приоритеты в военной помощи Запада Украине

"Нет сомнений в том, что приоритетом номер один для Киева является противовоздушная и противоракетная оборона. Россия проигрывает по всем статьям на поле боя, и даже на Черном море, так что ее ответ заключается в ударах по гражданской инфраструктуре, по энергосистеме, электросетям и даже многоквартирным домам, чтобы сделать украинские города невозможными для проживания в них по мере приближения зимы. Так что помочь украинцам защитить их мирное население и гражданскую инфраструктуру – это первый приоритет", – сказал он.
Второе по важности, по словам генерала, – это продолжение поставок дальнобойной высокоточной артиллерии, в том числе установок HIMARS и других похожих систем. Также Украине нужны танки и транспортные машины для пехоты.
"Я бы хотел, чтобы США предоставили Украине танки Abrams, а Германия – танки Leopard. Я слышал все отговорки по поводу того, почему этого нельзя сделать, и я думаю, что это именно отговорки. Это один из очень немногих пунктов, по которым я не согласен с нашей нынешней администрацией. Поставка Украине танков Abrams позволит украинской армии добиться успеха на своей территории, и, я думаю, мы преувеличиваем возможный риск роста напряженности", – сказал Ходжес.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Две системы ПВО NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре, заявил 28 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, украинские военные уже обучаются их применению, отметили в Пентагоне.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.