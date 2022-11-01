Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции помочь Украине в укреплении ПВО

"Я подтвердил президенту Зеленскому сегодня утром, что мы в полной мере мобилизованы с целью как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку для Украины, в частности ее противовоздушной обороны", – написал он.

Макрон подчеркнул, что инфраструктура электро- и водоснабжения Украины сильно пострадала в результате российских обстрелов.

"Мы должны действовать до наступления зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", – добавил он.

Je l’ai confirmé au Président Zelensky ce matin : nous sommes pleinement mobilisés pour augmenter dans les plus brefs délais notre soutien militaire à l’Ukraine, en particulier la défense anti-aérienne. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2022

В релизе, опубликованном на сайте Елисейского дворца, говорится, что речь шла также о ситуации на Запорожской атомной электростанции, проведении во Франции международных конференций в поддержку Украины.

"Президенты согласились 13 декабря провести в Париже международную конференцию с целью повысить устойчивость гражданской инфраструктуры Украины в зимний период. Вскоре начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины. Также лидеры договорились организовать двустороннюю конференцию, чтобы привлекать французские компании, ее проведут 12 декабря", – сказано в сообщении.

Также Макрон и Зеленский обсудили заявление РФ о приостановке участия в соглашении об экспорте украинского зерна по морю. Макрон осудил решение России, оно в очередной раз подрывает глобальную продовольственную безопасность, подчеркнули в Елисейском дворце.

"Наконец, касаясь ложных обвинений России в подготовке грязной бомбы, президент Французской Республики высоко оценил образцовую прозрачность Украины, которая позволила без промедления направить на объект миссию МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что Украина полностью соблюдает соглашение о гарантиях и исключить необоснованные обвинения", – резюмировали авторы сообщения.