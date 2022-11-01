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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон подтвердил Зеленскому готовность Франции помочь Украине в укреплении ПВО

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Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры сегодня
Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры сегодня
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора 1 ноября обсуждали усиление украинской системы противовоздушной обороны. Об этом Макрон сообщил в Twitter.

"Я подтвердил президенту Зеленскому сегодня утром, что мы в полной мере мобилизованы с целью как можно быстрее увеличить нашу военную поддержку для Украины, в частности ее противовоздушной обороны", – написал он.

Макрон подчеркнул, что инфраструктура электро- и водоснабжения Украины сильно пострадала в результате российских обстрелов.

"Мы должны действовать до наступления зимы. Мы быстро мобилизуем международное сообщество и частный сектор", – добавил он.

В релизе, опубликованном на сайте Елисейского дворца, говорится, что речь шла также о ситуации на Запорожской атомной электростанции, проведении во Франции международных конференций в поддержку Украины.

"Президенты согласились 13 декабря провести в Париже международную конференцию с целью повысить устойчивость гражданской инфраструктуры Украины в зимний период. Вскоре начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины. Также лидеры договорились организовать двустороннюю конференцию, чтобы привлекать французские компании, ее проведут 12 декабря", – сказано в сообщении.

Также Макрон и Зеленский обсудили заявление РФ о приостановке участия в соглашении об экспорте украинского зерна по морю. Макрон осудил решение России, оно в очередной раз подрывает глобальную продовольственную безопасность, подчеркнули в Елисейском дворце.

"Наконец, касаясь ложных обвинений России в подготовке грязной бомбы, президент Французской Республики высоко оценил образцовую прозрачность Украины, которая позволила без промедления направить на объект миссию МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что Украина полностью соблюдает соглашение о гарантиях и исключить необоснованные обвинения", – резюмировали авторы сообщения.

Контекст:

Зеленский назвал этот разговор с Макроном "чрезвычайно важным и продуктивным". "Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", – написал Зеленский по итогам беседы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: водоснабжение, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, Эммануэль Макрон, инфраструктура, электростанция
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