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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль об обстрелах оккупантами энергетической инфраструктуры Украины: У нас есть что противопоставить и как противодействовать этому терроризму

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Атака оккупантов по Украине 31 октября часть большой, "заранее спланированной", стратегии России, отметил Шмыгаль
Атака оккупантов по Украине 31 октября – часть большой, "заранее спланированной", стратегии России, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Россия продолжит попытки уничтожить украинскую энергосистему, системы водо- и теплообеспечения.

Такое мнение 1 ноября на заседании правительства высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления премьера опубликована на его странице в Facebook.  

По словам Шмыгаля, атака оккупантов 31 октября – часть большой, "заранее спланированной, стратегии России по уничтожению украинской энергетической системы".

"И мы с вами должны понимать, что удары по нашей энергоинфраструктуре продолжатся. Будут попытки уничтожить как генерацию, так и распределение электроэнергии. Будут удары против систем водо- и теплообеспечения, – заявил глава Кабмина. – У нас есть что противопоставить и как противодействовать этому терроризму. Если коротко – это ПВО, ремонты, резервы и экономия".

Шмыгаль отметил, что в настоящее время есть два режима отключения электроэнергии для потребителей – плановый (по заранее спланированным графикам) и аварийный.

"Нужно понимать, что российские террористы не соблюдают график обстрелов при атаках на украинскую инфраструктуру… Аварийные отключения невозможно предусмотреть, и невозможно спрогнозировать, как долго они будут продолжаться. Когда ракета или дрон ударили по объекту инфраструктуры, то, как следствие, экстренно отключается часть потребителей", – сказал премьер.

Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы (утром и вечером), чтобы свести к минимуму плановые отключения.

Глава правительства рассказал, что уже 12 стран согласились поставлять Украине оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, а также мобильные источники питания и обогрева.

"Поэтому у нас есть и будут резервы, чтобы восстанавливать все разрушенное", – резюмировал Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/874578103550752/

Контекст:

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

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