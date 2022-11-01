Шмыгаль об обстрелах оккупантами энергетической инфраструктуры Украины: У нас есть что противопоставить и как противодействовать этому терроризму

Такое мнение 1 ноября на заседании правительства высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления премьера опубликована на его странице в Facebook.
По словам Шмыгаля, атака оккупантов 31 октября – часть большой, "заранее спланированной, стратегии России по уничтожению украинской энергетической системы".
"И мы с вами должны понимать, что удары по нашей энергоинфраструктуре продолжатся. Будут попытки уничтожить как генерацию, так и распределение электроэнергии. Будут удары против систем водо- и теплообеспечения, – заявил глава Кабмина. – У нас есть что противопоставить и как противодействовать этому терроризму. Если коротко – это ПВО, ремонты, резервы и экономия".
Шмыгаль отметил, что в настоящее время есть два режима отключения электроэнергии для потребителей – плановый (по заранее спланированным графикам) и аварийный.
"Нужно понимать, что российские террористы не соблюдают график обстрелов при атаках на украинскую инфраструктуру… Аварийные отключения невозможно предусмотреть, и невозможно спрогнозировать, как долго они будут продолжаться. Когда ракета или дрон ударили по объекту инфраструктуры, то, как следствие, экстренно отключается часть потребителей", – сказал премьер.
Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы (утром и вечером), чтобы свести к минимуму плановые отключения.
Глава правительства рассказал, что уже 12 стран согласились поставлять Украине оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, а также мобильные источники питания и обогрева.
"Поэтому у нас есть и будут резервы, чтобы восстанавливать все разрушенное", – резюмировал Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.