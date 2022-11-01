Шмыгаль об обстрелах оккупантами энергетической инфраструктуры Украины: У нас есть что противопоставить и как противодействовать этому терроризму

Такое мнение 1 ноября на заседании правительства высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления премьера опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, атака оккупантов 31 октября – часть большой, "заранее спланированной, стратегии России по уничтожению украинской энергетической системы".

"И мы с вами должны понимать, что удары по нашей энергоинфраструктуре продолжатся. Будут попытки уничтожить как генерацию, так и распределение электроэнергии. Будут удары против систем водо- и теплообеспечения, – заявил глава Кабмина. – У нас есть что противопоставить и как противодействовать этому терроризму. Если коротко – это ПВО, ремонты, резервы и экономия".

Шмыгаль отметил, что в настоящее время есть два режима отключения электроэнергии для потребителей – плановый (по заранее спланированным графикам) и аварийный.

"Нужно понимать, что российские террористы не соблюдают график обстрелов при атаках на украинскую инфраструктуру… Аварийные отключения невозможно предусмотреть, и невозможно спрогнозировать, как долго они будут продолжаться. Когда ракета или дрон ударили по объекту инфраструктуры, то, как следствие, экстренно отключается часть потребителей", – сказал премьер.

Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы (утром и вечером), чтобы свести к минимуму плановые отключения.

Глава правительства рассказал, что уже 12 стран согласились поставлять Украине оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, а также мобильные источники питания и обогрева.

"Поэтому у нас есть и будут резервы, чтобы восстанавливать все разрушенное", – резюмировал Шмыгаль.

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