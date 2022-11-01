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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Страны ЕС готовы поставлять электроэнергию в Украину в случае новых атак РФ – еврокомиссар по энергетике

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Кадри Симсон сообщила о готовности Европы давать Украине электричество
Кадри Симсон сообщила о готовности Европы давать Украине электричество
Фото: EPA

В случае острого дефицита электроэнергии в Украине после очередных российских ракетных атак Европа может ее поставлять. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН, опубликованном 31 октября.

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", – сказала она.

Симсон пояснила, что в этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Очевидно, что основные страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине, – это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены торговыми мощностями, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличить этот лимит", – отметила еврокомиссар.

Контекст:

4 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E запланирована на 2023 год.

Украина 24 февраля 2022 года полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Переход украинской энергосистемы в изолированный режим предусматривался как временное испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Поскольку в тот день (24 февраля) началось полномасштабное вторжение России, Украина попросила о срочной синхронизации своей системы с европейской.

16 марта Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.

С 11 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Еврокомиссия, импорт, Европейская комиссия, электричество, электроэнергия, война России против Украины, Кадри Симсон
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