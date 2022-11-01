Страны ЕС готовы поставлять электроэнергию в Украину в случае новых атак РФ – еврокомиссар по энергетике

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", – сказала она.

Симсон пояснила, что в этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Очевидно, что основные страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине, – это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены торговыми мощностями, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличить этот лимит", – отметила еврокомиссар.