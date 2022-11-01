Стойкость энергосистемы Украины впечатляет – еврокомиссар по энергетике

"Вызовы, которые должен преодолеть украинский энергетический сектор, конечно, огромны. Впечатляет, что энергетическая система оставалась почти полностью функциональной до этой осени, на протяжении этих месяцев войны. И даже сейчас, несмотря на то, что Россия направляет свои удары против энергетической инфраструктуры, Украине удалось восстановить значительную часть поврежденных мощностей", – сказала она.

Симсон отметила, что это является свидетельством чрезвычайной стойкости и храбрости мужчин и женщин, работающих в украинском энергетическом секторе. Она надеется встретиться с некоторыми из них во время следующего визита в Киев.

Также Симсон напомнила, что с весны Европа оказывает конкретную адресную помощь украинской энергетике. Она рассказала, что в Еврокомиссии работают по трем направлением: пожертвования от государств-членов, пожертвования от частных компаний и фонд, созданный Энергетическим сообществом для финансовой помощи по запросу Симсон.

"Кроме финансового взноса, комиссия координирует эти усилия, организует и оплачивает транспорт. Пособие на десятки миллионов евро уже было доставлено или находится в стадии предоставления, но, конечно, нужно больше [средств], учитывая российские удары и будущую зиму", – сказала она.