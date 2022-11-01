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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стойкость энергосистемы Украины впечатляет – еврокомиссар по энергетике

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Кадри Симсон рассказала, как Еврокомиссия помогает украинской энергетике
Кадри Симсон рассказала, как Еврокомиссия помогает украинской энергетике
Фото: EPA

В Европейской комиссии поражены стойкостью украинской энергосистемы после ракетных ударов россиян. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН, опубликованном 1 ноября.

"Вызовы, которые должен преодолеть украинский энергетический сектор, конечно, огромны. Впечатляет, что энергетическая система оставалась почти полностью функциональной до этой осени, на протяжении этих месяцев войны. И даже сейчас, несмотря на то, что Россия направляет свои удары против энергетической инфраструктуры, Украине удалось восстановить значительную часть поврежденных мощностей", – сказала она.

Симсон отметила, что это является свидетельством чрезвычайной стойкости и храбрости мужчин и женщин, работающих в украинском энергетическом секторе. Она надеется встретиться с некоторыми из них во время следующего визита в Киев.

Также Симсон напомнила, что с весны Европа оказывает конкретную адресную помощь украинской энергетике. Она рассказала, что в Еврокомиссии работают по трем направлением: пожертвования от государств-членов, пожертвования от частных компаний и фонд, созданный Энергетическим сообществом для финансовой помощи по запросу Симсон.

"Кроме финансового взноса, комиссия координирует эти усилия, организует и оплачивает транспорт. Пособие на десятки миллионов евро уже было доставлено или находится в стадии предоставления, но, конечно, нужно больше [средств], учитывая российские удары и будущую зиму", – сказала она.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине. 13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: энергетика, Европейская комиссия, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины, Кадри Симсон
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