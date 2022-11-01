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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП анонсировали ограничения электроснабжения в Киеве и шести областях

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1 ноября отключать свет будут всем категориям потребителей
1 ноября отключать свет будут всем категориям потребителей
Фото: depositphotos.com

1 ноября в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях будут вводиться ограничения электроснабжения. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

"Отключение света относится ко всем категориям потребителей",  отметил он.

По словам Тимошенко, это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети. В свою очередь энергетики смогут быстро восстанавливать поврежденные энергообъекты.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Вечером 31 октября мэр города Виталий Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Киев, Украина, энергетика, Сумская область, Киевская область, Харьковская область, Житомирская область, Черниговская область, электроснабжение, Черкасская область, отключение света, ограничения, Кирилл Тимошенко
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