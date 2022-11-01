Зеленский обсудил с Макроном усиление обороноспособности и возобновление разрушенной энергетической инфраструктуры

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по возобновлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", – написал Зеленский.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей Украине. 13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.