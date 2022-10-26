Макрон призвал папу римского позвонить Путину и подарил ему книгу Канта. Подарок вызвал скандал

На встрече с Франциском Макрон говорил о важности "религиозного диалога" и о роли, которую может сыграть католическая церковь в прекращении войны России против Украины.

Накануне на межконфессиональном саммите в Риме президент Франции подчеркнул, что любое вмешательство третьих сторон в мирный процесс в Украине возможно только с согласия Киева и на его условиях. Он также сказал, что РПЦ позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны в Украине, и призвал противостоять такому давлению.

Макрон подарил папе римскому редкое первое издание книги "О вечном мире" философа Иммануила Канта 1796 года, сообщает Vatican News.

На подарок понтифику отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый в Twitter. Он опубликовал фото книги, на котором видна печать "Академическая читальня во Львове" на польском языке на титульном листе

"Сейчас бы Канта почитать… Это, кстати, книга, которую Эммануэль Макрон подарил папе [римскому]. Обратите внимание на печать", – написал мэр.

Зараз би Канта почитати...

Це, до речі, книга, яку Емануель Макрон подарував Папі.

Зверніть увагу на печатку * https://t.co/mpPjbXO1x4 — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) October 25, 2022

Пользователи соцсетей предположили, что книгу могли вывезти из Львова во время Второй мировой войны.

Журналист Арно Бедат написал в Twitter, что книга долгое время находилась во Франции.

"Приблизительно в 1900-х годах она попала к книготорговцу Люсьену Бодену в Париже, на набережной Гран-Огюстен (об этом свидетельствует этикетка на внутренней стороне обложки)", – написал Арно.

Экземпляр, переданный папе Франциску, был приобретен за €2,5 тыс. в книжном магазине Hatchuel в Париже, отметил журналист.

Selon la fiche descriptive de la librairie Hatchuel, cet exemplaire était depuis bien longtemps déjà en France. Il est passé notamment chez le libraire Lucien Bodin à Paris, quai des Grands-Augustins (une étiquette en atteste sur le contre-plat) aux environs des années 1900… pic.twitter.com/daQS3j0VFC — Arnaud Bédat (@ArnaudBedat) October 24, 2022