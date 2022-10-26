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Макрон призвал папу римского позвонить Путину и подарил ему книгу Канта. Подарок вызвал скандал

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Макрон подарил Франциску книгу с печатью читальни Львова
Макрон подарил Франциску книгу с печатью читальни Львова
Фото: vaticannews.va

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска на встрече в Ватикане позвонить президенту России Владимиру Путину, главе Российской православной церкви Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы "способствовать мирному процессу" в Украине. Об этом сообщает DW 25 октября.

На встрече с Франциском Макрон говорил о важности "религиозного диалога" и о роли, которую может сыграть католическая церковь в прекращении войны России против Украины. 

Накануне на межконфессиональном саммите в Риме президент Франции подчеркнул, что любое вмешательство третьих сторон в мирный процесс в Украине возможно только с согласия Киева и на его условиях. Он также сказал, что РПЦ позволяет Кремлю манипулировать собой для оправдания войны в Украине, и призвал противостоять такому давлению.

Макрон подарил папе римскому редкое первое издание книги "О вечном мире" философа Иммануила Канта 1796 года, сообщает Vatican News.

На подарок понтифику отреагировал городской голова Львова Андрей Садовый в Twitter. Он опубликовал фото книги, на котором видна печать "Академическая читальня во Львове" на польском языке на титульном листе

"Сейчас бы Канта почитать… Это, кстати, книга, которую Эммануэль Макрон подарил папе [римскому]. Обратите внимание на печать", – написал мэр.

Пользователи соцсетей предположили, что книгу могли вывезти из Львова во время Второй мировой войны.

Журналист Арно Бедат написал в Twitter, что книга долгое время находилась во Франции.

"Приблизительно в 1900-х годах она попала к книготорговцу Люсьену Бодену в Париже, на набережной Гран-Огюстен (об этом свидетельствует этикетка на внутренней стороне обложки)", – написал Арно.

Экземпляр, переданный папе Франциску, был приобретен за €2,5 тыс. в книжном магазине Hatchuel в Париже, отметил журналист.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта прекратить убийства невиновных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск призвал международное сообщество прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

27 марта понтифик призвал "вычеркнуть войну из истории, прежде чем война не вычеркнула из нее человека".

На аудиенции 6 апреля Франциск осудил убийства мирного населения российскими оккупационными войсками в Буче под Киевом. 10 апреля папа римский призвал к перемирию в войне РФ против Украины, после которого должен наступить мир.

В мае Франциск заявил, что страны Запада своим отношением способствовали началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

21 сентября Франциск назвал "безумием" намеки Путина на готовность применить ядерное оружие. "Эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии", – сказал он.

16 октября он назвал владение ядерным оружием "аморальным" и призвал страны мира отказаться от него.

Теги: Владимир Путин, папа римский, патриарх Кирилл, Джо Байден, Франциск, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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