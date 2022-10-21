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Макрон об Украине и РФ: В определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров

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Франции нужно поддерживать диалог с каждой из сторон, считает французский президент
Франции нужно поддерживать диалог с каждой из сторон, считает французский президент
Фото: ЕРА

Франция продолжит дипломатические отношения как с Россией, так и с Украиной, надеясь приблизить обе стороны к компромиссу. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом 21 октября на брифинге, запись которого опубликована в YouTube Елисейского дворца.

По его словам, ни Франция, ни какая-либо другая страна не имеет права решать, когда Украина вступит в мирные переговоры с Москвой.

"Мы не можем решать за Украину, когда ей следует начать переговоры с Россией, мы должны поддерживать диалог с каждой из сторон. Это необходимо сделать, так как в какой-то момент им придется сесть за стол переговоров", – сказал французский президент. 

Макрон добавил, что хотя Франция не является воюющей стороной, она продолжит поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения.

"Мы поддерживаем украинское сопротивление, мы вводим санкции против России, мы разговариваем с украинскими властями и с российскими властями, чтобы когда на местах будут выполнены условия, приемлемые для украинцев, мы могли построить мир", – добавил он.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных и очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Макрон, выступая 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ведет диалог с Россией с самого начала войны и продолжит вести его, стремясь достичь мира. Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

Один из последних разговоров Макрона и Путина состоялся 11 сентября. Президент Франции призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС.

Ряд французских СМИ ранее 20 сентября со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщали, что Макрон запросил телефонный разговор с Путиным после  того, как стало известно о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов", однако беседа так и не состоялась. Марон назвал российские псевдореферендумы "провокацией" и "цинизмом" и заявил, что надеется на разговор с российским лидером в ближайшие дни.

22 сентября в интервью CNN Макрон заявил, что решение российского президента начать войну против Украины может быть последствием его изоляции в период пандемии COVID-19. "Другого рационального объяснения" у него нет.

Теги: Россия, Украина, Франция, переговоры, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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