Макрон об Украине и РФ: В определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров

По его словам, ни Франция, ни какая-либо другая страна не имеет права решать, когда Украина вступит в мирные переговоры с Москвой.
"Мы не можем решать за Украину, когда ей следует начать переговоры с Россией, мы должны поддерживать диалог с каждой из сторон. Это необходимо сделать, так как в какой-то момент им придется сесть за стол переговоров", – сказал французский президент.
Макрон добавил, что хотя Франция не является воюющей стороной, она продолжит поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения.
"Мы поддерживаем украинское сопротивление, мы вводим санкции против России, мы разговариваем с украинскими властями и с российскими властями, чтобы когда на местах будут выполнены условия, приемлемые для украинцев, мы могли построить мир", – добавил он.
EN DIRECT | Conférence de presse du Président @EmmanuelMacron à l’issue du Conseil européen. https://t.co/toG1P3f7rZ— Élysée (@Elysee) October 21, 2022
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных и очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
Макрон, выступая 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ведет диалог с Россией с самого начала войны и продолжит вести его, стремясь достичь мира. Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Один из последних разговоров Макрона и Путина состоялся 11 сентября. Президент Франции призвал РФ отвести вооружение с Запорожской АЭС.
Ряд французских СМИ ранее 20 сентября со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщали, что Макрон запросил телефонный разговор с Путиным после того, как стало известно о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов", однако беседа так и не состоялась. Марон назвал российские псевдореферендумы "провокацией" и "цинизмом" и заявил, что надеется на разговор с российским лидером в ближайшие дни.
22 сентября в интервью CNN Макрон заявил, что решение российского президента начать войну против Украины может быть последствием его изоляции в период пандемии COVID-19. "Другого рационального объяснения" у него нет.