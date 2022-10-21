Макрон об Украине и РФ: В определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров

По его словам, ни Франция, ни какая-либо другая страна не имеет права решать, когда Украина вступит в мирные переговоры с Москвой.

"Мы не можем решать за Украину, когда ей следует начать переговоры с Россией, мы должны поддерживать диалог с каждой из сторон. Это необходимо сделать, так как в какой-то момент им придется сесть за стол переговоров", – сказал французский президент.

Макрон добавил, что хотя Франция не является воюющей стороной, она продолжит поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения.

"Мы поддерживаем украинское сопротивление, мы вводим санкции против России, мы разговариваем с украинскими властями и с российскими властями, чтобы когда на местах будут выполнены условия, приемлемые для украинцев, мы могли построить мир", – добавил он.