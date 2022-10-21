На фоне энергетического кризиса в ЕС Макрон заявил, что Германия "изолирует себя". СМИ сообщили, что между двумя странами произошел раскол

Макрон признал напряженность в отношениях с Германией, Шольц ответил, что считает сотрудничество с Макроном "интенсивным" и "успешным" Фото: EPA

Politico назвало происходящее "франко-германским расколом" и описало отношениях двух стран как "натянутые", а RFI использовало французскую идиому "encore de l'eau dans le gaz" – буквально это переводится "в газе была вода" и означает, что между кем-то назревают проблемы.

Основное разногласие между странами касалось введения ограничения цены на газ. Большинство стран ЕС поддержали идею, Германия выступила против. Она считает, что потолок цен на газ приведет к нарушению поставок, поскольку импортеры откажутся продавать его в Европу, отметила "Немецкая волна".

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал курс Германии и призвал сделать все, чтобы сохранить единый европейский курс.

"Я думаю, что это нехорошо ни для Германии, ни для Европы, что [Германия] изолирует себя. Необходимо сделать все, чтобы сохранить европейское единство и чтобы Германия была его частью", – сказал 20 октября на полях саммита ЕС в Брюсселе (Бельгия) Макрон.

Он добавил, что надеется найти согласие с Германией.

"Не думаю, что есть проблема, – сказал Макрон, имея в виду франко-германские отношения. – В течение пяти я лет работал над тем, чтобы двигаться вперед".

Макрон сказал перед саммитом, что Германия себя изолирует. Фото: EPA

Как сообщило Euractiv, которое ознакомилось с письменными предложениями Германии другим странам ЕС, Берлин настаивает на увеличении добычи газа и призывает ЕС "работать вместе со странами, имеющими потенциал для разработки новых газовых месторождений, в рамках обязательств по Парижскому соглашению по климату".

Позицию Германии поддержали некоторые другие страны, в частности Нидерланды и Дания.

Перед саммитом ЕС, отвечая на вопрос о солидарности между членами блока, Шольц сказал журналистам, что Германия "больше всего поддерживает Европу". "Мы обычно оплачиваем 26% бюджета ЕС", – добавил он.

На фоне разногласий Германия и Франция отложили проведение ежегодной встречи кабинетов министров двух стран, которая должна была состояться 26 октября в Париже. Как отметило Politico, формально причиной назвали проблемы с расписанием, но чиновники на условиях анонимности подтвердили, что заседание перенесли из-за противоречий в вопросах энергетики и обороны.

На полях саммита ЕС 20 октября Макрон и Шольц провели двустороннюю встречу. По данным Le Point, она состоялась за 30 минут до саммита, разговор был тет-а-тет. По итогам заседания Елисейский дворец выпустил заявление, что на встрече два лидера обсудили энергетическую ситуацию и "сохранение европейского единства".

"Эта встреча является частью постоянного стремления двух лидеров поддерживать тесную координацию между Францией и Германией на европейской арене, а также в двусторонних и внешнеполитических вопросах. Они подтвердили свои общие устремления по ряду стратегических аспектов двусторонних отношений и выразили уверенность в том, что текущие обсуждения приведут к глубокому укреплению партнерства", – сообщили в канцелярии Макрона.

Макрон и Шольц провели короткую встречу перед саммитом. Фото: EPA

Макрон и Шольц договорились провести еще одну встречу – в Париже на следующей неделе.

В итоге после двухдневных обсуждений на саммите лидеры ЕС пришли к согласию по борьбе с энергетическим кризисом. Берлин, как отметило Politico, "в конце концов уступил давлению" и поддержал краткосрочный контроль над ценами на газ до тех пор, пока не будет разработана новая система ценообразования. Подробная схема пока не утверждена. Журналисты Welt считают, что обсуждение может занять "еще много недель".

Шольц после саммита сказал, что он стал "хорошим знаком солидарности". "[Озвученные] предложения имеют смысл, но предстоит еще много конкретной работы", – процитировала канцлера его пресс-служба.

Дискуссия по энергетическим вопросам продолжится на следующей неделе на уровне министров энергетики стран – членов ЕС. При этом Шольц не исключил, что в ноябре может потребоваться еще один экстренный саммит лидеров ЕС, что, как считают журналисты Politico, "фактически дает Германии и другим странам право вето на окончательное предложение".

При этом Шольц отверг предположения, что Германия "изолирует себя", и назвал сотрудничество с Макроном "интенсивным" и "успешным".

Шольц после саммита прокомментировал свои отношения с Макроном. Фото: EPA

Макрон, покидая саммит, отметил, что двойная цель – "сохранить европейское единство" и "снизить цены на газ" – достигнута. Как написало Politico, президент Франции признал напряженность в отношениях с Германией. Он сказал, что у двух стран не всегда одинаковые позиции, "и это нормально". "Когда в Европе многое меняется – энергетика, оборона, экономика – работать тяжело", – добавил Макрон.

На саммите, кроме введения ограничения цен на газ, лидеры ЕС договорились о добровольной совместной закупке газа и механизме солидарности в случае перебоев с его поставками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что добился исключения из возможного ограничения цен. Как объяснило Euractiv, в Венгрии опасаются, что из-за этой меры Россия прекратит поставки газа в страну (она примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России).