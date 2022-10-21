Совместная закупка газа и помощь друг другу. Лидеры ЕС согласовали меры по борьбе с энергокризисом

"Перед лицом превращения Россией энергетики в оружие Европейский союз останется единым для защиты своих граждан и бизнеса и в срочном порядке примет необходимые меры", – говорится в заявлении лидеров.

Согласно тексту документа, Европейский совет согласился, что на фоне продолжающегося кризиса необходимо ускорить и активизировать усилия по уменьшению спроса, обеспечению безопасности поставок, а также снижению цен на энергию для домохозяйств и предприятий во всем ЕС.

"Целостность единого рынка должна быть сохранена", – подчеркивается в заявлении.

В документе приведен следующий список мер:

добровольная совместная закупка газа в соответствии с национальными потребностями, использование координационного механизма EU Energy Platform, который открыт также для стран Западных Балкан и Восточного партнерства, в том числе Украины;

новый бенчмарк, " более точно отражающий конъюнктуру газового рынка" ;

; временный динамический коридор цен на газ для ограничения случаев превышения цен;

временный механизм ограничения цены на газ при производстве электроэнергии;

усовершенствование работы энергетических рынков для повышения прозрачности рынка, смягчения дефицита ликвидности и устранения факторов, усиливающих волатильность цен на газ;

упрощение разрешительных процедур для ускоренного запуска генерации из возобновляемых источников энергии;

механизм солидарности в случае перебоев с поставками газа на национальном, региональном или союзном уровне при отсутствии двусторонних соглашений о солидарности;

увеличение усилий по энергосбережению;

защита домохозяйств и предприятий.

Европейский совет отметил необходимость увеличения инвестиций в энергоэффективность и энергетическую инфраструктуру, включая возможности обмена энергией между сетями, использование хранилищ и новейших технологий возобновляемой энергетики.

Лидеры ЕС попросили Еврокомиссию ускорить работу над структурной реформой рынка электроэнергии.

Европейский совет призвал Совет ЕС и Еврокомиссию срочно представить конкретные решения по этим мерам, а также по предложениям комиссии, оценив их влияние на существующие контракты "и принимая во внимание различные источники энергии и национальные обстоятельства".