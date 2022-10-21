Совместная закупка газа и помощь друг другу. Лидеры ЕС согласовали меры по борьбе с энергокризисом

"Перед лицом превращения Россией энергетики в оружие Европейский союз останется единым для защиты своих граждан и бизнеса и в срочном порядке примет необходимые меры", – говорится в заявлении лидеров.
Согласно тексту документа, Европейский совет согласился, что на фоне продолжающегося кризиса необходимо ускорить и активизировать усилия по уменьшению спроса, обеспечению безопасности поставок, а также снижению цен на энергию для домохозяйств и предприятий во всем ЕС.
"Целостность единого рынка должна быть сохранена", – подчеркивается в заявлении.
В документе приведен следующий список мер:
Европейский совет отметил необходимость увеличения инвестиций в энергоэффективность и энергетическую инфраструктуру, включая возможности обмена энергией между сетями, использование хранилищ и новейших технологий возобновляемой энергетики.
Лидеры ЕС попросили Еврокомиссию ускорить работу над структурной реформой рынка электроэнергии.
Европейский совет призвал Совет ЕС и Еврокомиссию срочно представить конкретные решения по этим мерам, а также по предложениям комиссии, оценив их влияние на существующие контракты "и принимая во внимание различные источники энергии и национальные обстоятельства".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
С начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети, сообщила фон дер Ляйен 19 октября.