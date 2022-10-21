"Это была долгая битва". Орбан заявил, что Венгрия добилась исключения из возможного ограничения цены на газ в ЕС

Орбан заявил, что возможные ограничения цен на газ в ЕС не будут применяться к долгосрочным соглашениям Венгрии, таким как 15-летний контракт с российским "Газпромом" Фото: EPA

"Энергетические предложения комиссии представляли наибольшую угрозу для Венгрии. Принимая их, мы рисковали прекращением поставок газа в Венгрию в течение нескольких дней. Сегодня мы успешно предотвратили эту угрозу. Нас не оставили одних, поэтому удалось заключить честную сделку", – написал Орбан.

По его словам, была достигнута договоренность, что даже если в Европе будет установлен предел цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, заключенные Венгрией.

"Другими словами, мы были освобождены от "газового потолка", поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии", – написал он.

Орбан добавил, что, согласно договоренностям, даже если в Европе будет организована совместная закупка газа, для Венгрии она не будет обязательной.

"В результате все варианты покупки остаются для нас открытыми. Это важно, потому что мы можем снизить цену на энергию в нашей стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов, выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке. Это была долгая битва, но нам удалось защитить интересы Венгрии", – заявил премьер.

На саммите ЕС 20 октября лидеры стран также согласовали меры по борьбе с энергетическим кризисом. В списке упоминается только временный динамический коридор цен на газ для ограничения случаев превышения цен, о более глобальном ограничении цен речь не идет. В перечень включена также добровольная совместная закупка газа государствами.