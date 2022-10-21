"Это была долгая битва". Орбан заявил, что Венгрия добилась исключения из возможного ограничения цены на газ в ЕС

"Энергетические предложения комиссии представляли наибольшую угрозу для Венгрии. Принимая их, мы рисковали прекращением поставок газа в Венгрию в течение нескольких дней. Сегодня мы успешно предотвратили эту угрозу. Нас не оставили одних, поэтому удалось заключить честную сделку", – написал Орбан.
По его словам, была достигнута договоренность, что даже если в Европе будет установлен предел цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, заключенные Венгрией.
"Другими словами, мы были освобождены от "газового потолка", поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии", – написал он.
Орбан добавил, что, согласно договоренностям, даже если в Европе будет организована совместная закупка газа, для Венгрии она не будет обязательной.
"В результате все варианты покупки остаются для нас открытыми. Это важно, потому что мы можем снизить цену на энергию в нашей стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов, выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке. Это была долгая битва, но нам удалось защитить интересы Венгрии", – заявил премьер.
На саммите ЕС 20 октября лидеры стран также согласовали меры по борьбе с энергетическим кризисом. В списке упоминается только временный динамический коридор цен на газ для ограничения случаев превышения цен, о более глобальном ограничении цен речь не идет. В перечень включена также добровольная совместная закупка газа государствами.
Согласно долгосрочному контракту с Россией, подписанному в 2021 году, Венгрия получает от РФ 4,5 млрд м³ газа в год. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
Летом Сийярто ездил в Москву договариваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о дополнительных поставках газа в Венгрию. По данным Reuters, речь шла о получении 700 млн м³ газа в дополнение к существующему соглашению. Министр заявил, что Венгрия продолжит переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию, "нравится это или нет".
Министры энергетики стран ЕС 26 июля утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против.
5 августа Европейский союз окончательно согласовал план экономии газа. Согласно постановлению, страны ЕС соглашаются добровольно снизить потребление топлива, используя любые меры на свой выбор.
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.